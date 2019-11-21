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النصر يواجه الوحدة بحثاً عن الصدارة المؤقتة

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المناطق_الرياض

يتطلع فريق النصر للانفراد بصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عندما يواجه فريق الوحدة، الأحد المقبل، في الجولة 10 من المسابقة

يحتل النصر المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وهو نفس عدد نقاط الهلال، الذي لن يخوض مباراته في هذه الجولة بسبب انشغاله بمواجهة أوراوا ريد دياموندز، الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما يحتل الوحدة المركز 7 برصيد 15 نقطة

وتعود الحياة لملاعب الدوري السعودي مرة أخرى، بعد أن توقف الدوري في الفترة الأخيرة بسبب انشغال المنتخب السعودي بمواجهة أوزبكستان في التصفيات الآسيوية، ومواجهة باراغواي الودية

وسيتوقف الدوري بعد هذه الجولة مباشرة، حيث تم تأجيل الجولتين 11 و12، بسبب بطولة خليجي 24، والتي يشارك بها المنتخب السعودي

ويأمل النصر أن يحقق الفوز على الوحدة، من أجل الانفراد بالصدارة بشكل مؤقت قبل فترة توقف الدوري، خاصة وأنه يواجه منافسة شرسة من فريقي الأهلي والفيصلي اللذين يحتلان المركزين 3 و4، برصيد 17 نقطة

ويعلم تماماً مدرب النصر روي فيتوريا، أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق على فريقه، خاصة وأن فريق الوحدة يقدم أداء مميز في الدوري هذا الموسم، كما أن فريقه يعاني من غياب ثلاثة لاعبين، وهم عبدالله مادو، وعبدالله الخيبري، وعبدالرحمن العبيد

ومع ذلك رفع فيتوريا شعار التحدي، وحرص على حث لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد لهم في المباراة من أجل الفوز ومواصلة سلسلة انتصارات الفريق، حيث حقق الفريق 4 انتصارات متتالية

في المقابل يدخل فريق الوحدة ولديه هدف واحد فقط، وهو الفوز بالمباراة من أجل الدخول للمربع الذهبي، والدخول في دائرة المنافسة على اللقب، والعودة لطريق الانتصارات، خاصة وأن الفريق تلقى الخسارة في آخر مباراتين له بالدوري

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