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برامج ترفيهيه وتثقيفيه لنزيلات مركز التأهيل الشامل بالخرج

برامج ترفيهيه وتثقيفيه لنزيلات مركز التأهيل الشامل بالخرج
http://almnatiq.net/?p=800955
المناطق_الخرج
نفذ مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج أحد المراكز الايوائية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض عدداً من البرامج خلال الفترة الماضية.
وشملت هذه البرامج زيارة لمنتجع المها برفقة مجموعة من نزيلات المركز ومرافقاتهن .
إضافة الى محاضرة تثقيفية للموظفات عن الإسعافات الأولية بعنوان الإنعاش الرئوي، والغصة .
واستقبل المركز وفوداً عدة يمثلون عدداً من الجهات التعليمية ، حيث قام وفد من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج يضم قسم التربية الخاصة بكلية التربية ، وقسم التمريض والعلاج الطبيعي بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجولة في مرافق المركز والتقوا بالنزيلات وشاركوهن برنامجاً ترفيهياً معد لهذه المناسبه.
كما استقبل المركز طالبات يمثلن عدداً من المدارس منها ثانوية نعجان ، وثانوية العالية ,والثانوية الثامنة مقررات تخللها برامج متنوعة ترفيهية وتثقيفية وأركان ومسابقات خفيفة للنزيلات واختتمت بتوزيع الهدايا .
تهدف هذه البرامج إلى دمج المقيمات بالعالم الخارجي والترفيه عنهن وكسر روتين حياتهن اليومي.
يذكر أن مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج يقدم الخدمات الصحية والتعليمي والاجتماعية لنزيلاته من ذوات شديدي الإعاقة .

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