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وزير النقل يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة

وزير النقل يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=800956
المناطق_خالد الضبيبي
استقبل معالي وزير النقل الدكتور صالح بن ناصر الجاسر اليوم الخميس 24/3/1441هـ الموافق 21/11/2019م في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض، سعادة السفير الأمريكي لدى المملكة جون أبي زيد،
للتباحث حول تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين على صعيد النقل واللوجستيات.
جاء ذلك في زيارة رسمية شهدت مناقشة عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة، التي تهدف إلى تطوير التعاون المشترك في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والفرص الاستثمارية في قطاعات النقل واللوجستيات بين البلدين، تعزيزًا للتعاون المشترك بينهما.
وشهد اللقاء حضور مستشار الوزير المهندس هذلول الهذلول، ومستشار الوزير المشرف العام على الاتصال المؤسسي الأستاذ ياسر المسفر.

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