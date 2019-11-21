أمير تبوك يطلع على برامج وأنشطة جمعية الامير فهد بن سلطان الاجتماعية 

المناطق- تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية بمكتبه بالإمارة اليوم ، الأمين العام لجمعية الأمير فهد بن سلطان الاجتماعية الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان ، الذي قدم لسمو أمير المنطقة تقريراً مفصلاً عن إنجازات و برامج الجمعية ، وما نفذته خلال الفترة الماضية من مسيرتها الاجتماعية.

كما اطلع سموه على الخطط المستقبلية واستراتيجية العمل بالجمعية خلال الفترة القادمة، التي تستهدف خدمة جميع شرائح المجتمع ، مثنياً على دور الجمعية والقائمين عليها، مشيداً سموه بما يحضى به القطاع الخيري بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.

من جهته أعرب أمين عام الجمعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته لأنشطة وبرامج الجمعية.