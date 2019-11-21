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الداخلية: تنفيذ حكم القتل في “حصين الدوسري” لقتله” شجاع الدوسري” بالرياض

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الداخلية: تنفيذ حكم القتل في “حصين الدوسري” لقتله” شجاع الدوسري” بالرياض

الداخلية: تنفيذ حكم القتل في “حصين الدوسري” لقتله” شجاع الدوسري” بالرياض
http://almnatiq.net/?p=800972
المناطق_الرياض

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة الرياض بمنطقة الرياض، فيما يلي نصه:

أقدم / حصين بن محمد بن حسيان الدوسري – سعودي الجنسية – على قتل / قتل شجاع ابن محماس آل بريك الدوسري – سعودي الجنسية -، وذلك بضربه بحديدة على رأسه مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / حصين بن محمد بن حسيان الدوسري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 24 / 3 / 1441هـ بمدينة الرياض بمنطقة الرياض.

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