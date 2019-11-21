مدير شرطة تبوك يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

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قلّد مدير شرطة منطقة تبوك اللـواء إبراهيم بن سليمان الزبن اليوم ، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بترقيتهم وهم :

العميد زياد بن أحمد الغبان ، العميد طارق بن أحمد الغبان ، العميد نايف بن صغير العنزي ، الرائد محمد بن صالح العنزي ، الرائد عمر بن محمد العوفي ، الرائد محمد بن أحمد الزهراني ، الرائد عوده بن محمد العطوي.

وهنأ اللواء الزبن الضباط المرقَّين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون هذه الترقيات دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء.

من جهتهم عبّر الضباط المرقَّون عن اعتزازهم بهذه الثقة، سائلين الله أن يوفقهم وأن يكونوا عند حسن الظن بهم لخدمة الدين ثم الملك والوطن.