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بشرى سارة لأبناء الشهداء بشأن الاكتتاب في أرامكو

بشرى سارة لأبناء الشهداء بشأن الاكتتاب في أرامكو
http://almnatiq.net/?p=800992
المناطق_الرياض

شهد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع، وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات “بترو رابغ”، تقدّم من خلالها الشركة مبلغ مليون ريال مساهمة منها لتمكين أبناء وبنات شهداء الواجب بالمنطقة من الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية.

وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين قائد المنطقة الغربية اللواء عبدالله الطويلعي، وعن “بترو رابغ” نائب الرئيس للعلاقات الصناعية هشام عزو، على تقديم الشركة مبلغ مليون ريال لاكتتاب أبناء وبنات شهداء الواجب في المنطقة في أسهم شركة أرامكو السعودية تقديراً وعرفاناً منها لما قدمه آباؤهم من تضحيات لأجل الدفاع عن الوطن والذود عن مقدساته.

بدورها تتولى قيادة المنطقة الغربية بوزارة الدفاع تزويد شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بأسماء أبناء وبنات شهداء الواجب وبكافة المتطلبات والمستندات النظامية لإتمام علمية الاكتتاب.

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