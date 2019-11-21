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الموساد يغتال شخصية إيرانية بارزة في سوريا

الموساد يغتال شخصية إيرانية بارزة في سوريا
http://almnatiq.net/?p=800995
المناطق-الرياض

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس قيام جهاز الموساد الإسرائيلي باغتيال شخصية إيرانية رفيعة المستوى داخل سوريا الفترة الماضية، دون الإعلان الرسمي بذلك.
وحسب القناة “الثانية” العبرية، فإن إطلاق الصواريخ من سوريا تجاه الجولان قبل يومين جاء رداً على اغتيال الموساد لشخصية أمنية إيرانية رفيعة داخل سوريا.
وأضافت القناة العبرية: “التقديرات لدى الجيش الإسرائيلي، بأن إيران سترد قريباً على الهجمات الإسرائيلية التي وقعت الليلة بسوريا”.
من جهتها، قالت قناة “كان” العبرية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لرد إيراني عنيف، رداً على عملية اغتيال شخصية أمنية إيرانية رفيعة في سوريا.
وكان الجيش الاسرائيلي قد أكد انه شن ضربات جوية على مواقع عسكرية في دمشق، ردا على إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه اسرائيل، ما أسفر عن مقتل 23 مقاتلا بينهم 16 غير سوريين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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