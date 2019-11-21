الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي

المناطق- الألمانية

قالت وكالة الانباء الألمانية اليوم أن مصدر مطلع بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عن استضافة الرياض للقمة الخليجية المقبلة بدلاً من أبو ظبي.

وقال المصدر وفقاً للوكالة الألمانية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي كان من المقرر أن تستضيف القمة التاسعة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الست، “طلبت أن تعقد القمة في دولة المقر”، أي المملكة، دون أن يفصح عن الأسباب.

وأشار الوكالة إلى أن “اتصالات تجري حاليا بين الدول الأعضاء للاتفاق على موعد محدد لعقد القمة”، متوقعاً أن تتم “قبل منتصف الشهر القادم”.