اختتام فعاليات ملتقى العمل الخيري الأول بمنطقة تبوك

المناطق- تبوك

اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك فعاليات ملتقى العمل الخيري الأول والذي هدف إلى نشر ثقافة المعرفة وتبادل الخبرات وإبراز دور القطاع الثالث في تحقيق رؤية 2030 التي ترتكز على التنمية المستدامة بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الداعمة والمساندة للعمل الخيري بالمنطقة وذلك في قاعة الذكريات بتبوك.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي كلمة أكد فيها أن العمل الخيري والتطوعي يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وفي التعبير السلوكي عن حب الوطن مشيراً إلى أن القطاع الخيري يحظى باهتمام متزايد ودعم متواصل من قبل الدولة – أيدها الله – وذلك لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة وانطلاقاً من هنا وجاء عقد هذا الملتقى لتعزيز القيم التي تكرس التماسك والانسجام الاجتماعي مع ضرورة ترسيخ قيم العمل الخيري الوطني في مختلف جوانبه من خلال إبراز التجارب المبتكرة ولقاء الخبراء والمسؤولين للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة بالإضافة إلى ذلك إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حملة المليون متطوع سعياً منها إلى رفع وتيرة العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة واستكمالا لمسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ومن ضمنها إطلاق البوابة الوطنية للتطوع والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على ما يجده العمل الخيري بالمنطقة من دعم ومتابعة واهتمام في كل المجالات.

عقب ذلك توالت فقرات الحفل بعروض مرئية اشتملت على التعريف بمراكز التنمية والمجلس الفرعي للجمعيات ومبادرة وطن طموح وحصاد العمل الخيري بالمنطقة والرقابة المالية على الجهات الخيرية والتحول الرقمي في الجمعيات والتعريف بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودور بنك التنمية الاجتماعي في دعم القطاع الخيري بالإضافة إلى التعريف بالمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد ومداخل تنموية في ضوء رؤية 2030.

يذكر أن الملتقى شهد على مدى يومين إقامة عدد من الندوات وورش العمل والمحاضرات المتعلقة بالعمل التطوعي ومنها ورشة عمل بناء فريق العمل التطوعي قدمها محمد القيسي والدليل المحاسبي لعلاء مناصرة وكيفية تسويق الجمعيات الأهلية قدمها الدكتور أنس لطفي وحوكمة الجمعيات الأهلية لفهد عياضة العنزي وآلية إقفال المشاريع للجان التنمية لفايز الذيابي فيما قدمت إيمان الفرشوطي ورشة عمل تحت عنوان بناء فريق العمل التطوعي.