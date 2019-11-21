احدث الأخبار

اختتام فعاليات ملتقى العمل الخيري الأول بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 الموساد يغتال شخصية إيرانية بارزة في سوريا
أبرز المواد
 الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي
أبرز المواد
 شاهد : انهيار سقف مدرسة في تبوك
أبرز المواد
 موقع أمريكي يتهم قطر بدعم الإرهاب واستخدام الجزيرة لتقويض استقرار الخليج
أبرز المواد
 بشرى سارة لأبناء الشهداء بشأن الاكتتاب في أرامكو
أبرز المواد
 اللواء الجابري يقلد الرائد : مثال الربع رتبته الجديده
منطقة الحدود الشمالية
 أمين الشرقية يصدر عدد من القرارات لتكليف موظفين لإدارة بعض الإدارات
أبرز المواد
 مدير شرطة تبوك يقلّد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة
أبرز المواد
 مدني الباحة يدعو  المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات السلامة  
أبرز المواد
 محامٍ: يحق لكل متضرر من حفريات “قطار الرياض” المطالبة بالتعويض من وقت نشوء الحق لمدة 10 سنوات قادمة
أبرز المواد
 رئيس الهلال الأحمر: الخطاب الملكي يعزز مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها المملكة
أبرز المواد
اختتام فعاليات ملتقى العمل الخيري الأول بمنطقة تبوك

اختتام فعاليات ملتقى العمل الخيري الأول بمنطقة تبوك

أبرز المواد
الموساد يغتال شخصية إيرانية بارزة في سوريا

الموساد يغتال شخصية إيرانية بارزة في سوريا

أبرز المواد
الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي

أبرز المواد
شاهد : انهيار سقف مدرسة في تبوك

شاهد : انهيار سقف مدرسة في تبوك

أبرز المواد

اختتام فعاليات ملتقى العمل الخيري الأول بمنطقة تبوك

اختتام فعاليات ملتقى العمل الخيري الأول بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=801009
المناطق- تبوك
اختتم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك فعاليات ملتقى العمل الخيري الأول والذي هدف إلى نشر ثقافة المعرفة وتبادل الخبرات وإبراز دور القطاع الثالث في تحقيق رؤية 2030 التي ترتكز على التنمية المستدامة بحضور عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص الداعمة والمساندة للعمل الخيري بالمنطقة وذلك في قاعة الذكريات بتبوك.
وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير فرع وزارة العمل والتنمية الدكتور محمد بن عبدالله الحربي كلمة أكد فيها أن العمل الخيري والتطوعي يساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وفي التعبير السلوكي عن حب الوطن مشيراً إلى أن القطاع الخيري يحظى باهتمام متزايد ودعم متواصل من قبل الدولة – أيدها الله – وذلك لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة وانطلاقاً من هنا وجاء عقد هذا الملتقى لتعزيز القيم التي تكرس التماسك والانسجام الاجتماعي مع ضرورة ترسيخ قيم العمل الخيري الوطني في مختلف جوانبه من خلال إبراز التجارب المبتكرة ولقاء الخبراء والمسؤولين للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة الطموحة بالإضافة إلى ذلك إطلاق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حملة المليون متطوع سعياً منها إلى رفع وتيرة العمل التطوعي في مختلف مناطق المملكة واستكمالا لمسيرة المبادرات والأعمال التطوعية المنبثقة من برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة ومن ضمنها إطلاق البوابة الوطنية للتطوع والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة مقدماً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على ما يجده العمل الخيري بالمنطقة من دعم ومتابعة واهتمام في كل المجالات.
عقب ذلك توالت فقرات الحفل بعروض مرئية اشتملت على التعريف بمراكز التنمية والمجلس الفرعي للجمعيات ومبادرة وطن طموح وحصاد العمل الخيري بالمنطقة والرقابة المالية على الجهات الخيرية والتحول الرقمي في الجمعيات والتعريف بجمعيات تحفيظ القرآن الكريم ودور بنك التنمية الاجتماعي في دعم القطاع الخيري بالإضافة إلى التعريف بالمكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد ومداخل تنموية في ضوء رؤية 2030.
يذكر أن الملتقى شهد على مدى يومين إقامة عدد من الندوات وورش العمل والمحاضرات المتعلقة بالعمل التطوعي ومنها ورشة عمل بناء فريق العمل التطوعي قدمها محمد القيسي والدليل المحاسبي لعلاء مناصرة وكيفية تسويق الجمعيات الأهلية قدمها الدكتور أنس لطفي وحوكمة الجمعيات الأهلية لفهد عياضة العنزي وآلية إقفال المشاريع للجان التنمية لفايز الذيابي فيما قدمت إيمان الفرشوطي ورشة عمل تحت عنوان بناء فريق العمل التطوعي.

روابط ذات صلة

الموساد يغتال شخصية إيرانية بارزة في سوريا

الموساد يغتال شخصية إيرانية بارزة في سوريا
الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي

الرياض تستضيف القمة الخليجية المقبلة بدلا من أبو ظبي
شاهد : انهيار سقف مدرسة في تبوك

شاهد : انهيار سقف مدرسة في تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*