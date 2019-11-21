العشرون من نوفمبر من كل عام يوما عالميا للطفل بالهيئة الملكية للجبيل

الجبيل - المناطق

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل مساء أمس الأربعاء ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية فعالية اليوم العالمي للطفل في مركز المعرفة والإبداع حيث تستمر على مدى ثلاث أيام ، و يعتبر تاريخ 20 نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للطفل ويأتي هذا العام بالسمة الأساسية لهذا اليوم هي نبذ العنف ضد الأطفال والتذكير دائما بضرورة سعي جميع أطراف المجتمع نحو تغيير واقع الأطفال في انحاء العالم للأفضل.

و تهدف هذه الفعالية إلى ابراز دور الهيئة الملكية بالجبيل بالاهتمام بالطفولة وتعزيز قدراتهم وتحقيق تطلعاتهم، والاهتمام بالروح الإبداعية لدى الأطفال ورعايتها وتنميتها، ووضع برامج للنهوض بالمؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالأطفال وتفعيل المبادرات التخصصية في مجال الطفولة.

حيث تتخلل هذه الفعاليات ورش عمل تدريبية للأطفال يقدمها عدد من إدارات الهيئة الملكية وبعض الشركات وعدد من الجمعيات الخيرية إضافة الي المدارس ، وتتمثل بورشة ( صديق السلامة ) في المنزل وفي السيارة بإلاضافة إلى استخدام تقنية الواقع الافتراضي في الطريقة الصحيحة لإطفاء الحرائق تهدف إلى التوعية في الوقاية والسلامة بالمنزل و المدرسة والسيارة والتي تقدمها إدارة الأمن والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل ، ورشة ( العادات السبع) والتي تهدف الى تنمية وتعزيز السبع عادات للاطفال الناجحين والتي تقدمها شركة بكتل ، ومن ضمن إطار التوعية البيئية يأتي معرض البيئة والذي تقدمه شركة صدارة ويتخلله أركان تثقيفية لبيئة مدينة الجبيل الصناعية ، ومن منطلق تنمية روح الإبداع والتفكير يقدم ركن ( أحجية ) مسابقات تنافسية في عدة مواضيع ( أحجية الحروف – مسائل رياضية – ألعاب ذكاء – ألغاز – الكلمات المتقاطعة – الأشكال المتشابهة – التركيز ) وكما يشارك نادي stem مع نُون وزين في ورشة برمجة الروبوت و ورش فنية للأشخاص ذوي الإعاقة مع فريق همم التطوعي ، ومن مبدأ دعم إدارة الخدمات الاجتماعية للمبادرات التطوعية تأتي ورش عمل مختلفة تحت عنوان ( أنا أهتم بمشاعري) من تقديم فريق طفلي ثروتي في المجال الثقافي والاجتماعي و الصحي ، وورشة عمل لمبادرة ( أنا فنان ) وهي مبادرة تطوعية على مستوى المملكة ويشارك بها فرع الجبيل متمثلاً بالمدرسة الثانوية الثانية “مقررات” بالجبيل بالشراكة مع مدرسة الجبيل الأهلية والتي تستهدف نشر وتعليم الفنون المتنوعة لرواد المستشفيات والمرضى والمنومين ومرافقيهم وكبار السن والفئات الخاصة عن طريق ورش عمل تدريبية ونشاطات فنية متنوعة كالرسم والأعمال اليدوية، و تأتي جمعية جسفت الجبيل بتفعيل ورش فنية للأطفال متمثلة في ركن kids art ، وبالإضافة الى ذلك ، تشارك جمعية مكارم الأخلاق في التوعية لأولياء الأمور وأطفالهم بخطورة برنامج اليوتيوب وذلك من خلال ورشة عمل لأولياء الأمور يبين فيها

ادوات مراقبة الأطفال وتقييد حركتهم بالبحث اليوتوبي بإلإضافة إلى سينما مكارم ومسرح مكارم .

وكما يقدم نادي الهندسة بكلية الجبيل الصناعية بالمشاركة مع فاب لاب الجبيل ورش متنوعة تحت شعار ( مهندسو المستقبل ) في مجال الهندسة و البرمجة .

ويشارك في قسم الاستشارات لأولياء الأمور عدة جهات كجمعية محبة وارادة وبرنامج الخدمات الصحية ومبادرة طفلي ثروتي.

ومن جانبه أكد مدير إدارة الخدمات الاجتماعية الأستاذ خلف الشمري ان هذه فعالية اليوم العالمي للطفل تأتي ضمن روزنامة إدارة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الهيئة الملكية لأهالي مدينة الجبيل الصناعية كما إننا حريصون كل الحرص على تنشئة الأطفال ليكونوا ذو طموح يستقي منهم الوطن بالمستقبل ،وتأتي مشاركة الادارة من منطلق أهمية هذا اليوم فأطفال اليوم هم أطفال الغد .

فيما يشارك في دعم وتنظيم هذه الفعالية فريق نادي الجبيل التطوعي بأكثر من ٤٠ متطوع و متطوعة ، وكما يشارك الفريق في تنظيم الزيارات الصباحية للمدارس خلال الأسبوع القادم