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مدني الوجه ينفذ فرضية حريق بمدرسة أبي أيوب الأنصاري بالمحافظة

مدني الوجه ينفذ فرضية حريق بمدرسة أبي أيوب الأنصاري بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=801026
المناطق- تبوك
نفذت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الوجه, فرضية حريق بمدرسة أبي ايوب الأنصاري وذلك للتأكد من جاهزية الفرق الميدانية في الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات الصلة والخطط المعدة لمباشرة الحوادث الفعلية .
وأوضح نائب المتحدث الإعلامي ملازم أول/ رافع زايد العمري , أنه قد تم إجراء تجربة حريق وهمي وقد نتج عنه اخلاء جميع طلبة المدرسة إلى نقطة التجمع بالمدرسة وإنقاذ 2 محتجزين  اصابتهما بسيطة وكانت المشاركة بفرقة إطفاء وإنقاذ وكذلك بمشاركة مع الفرق الإسعافية من الهلال الاحمر ومندوب شركة الكهرباء وقد تم توجيه جميع فرقة الدفاع المدني وجميع الجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كلاً فيما يخصه .

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