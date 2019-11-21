أمير القصيم يقلد عدد من الضباط رتبتهم الجديدة

قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة عميد ، وهم مساعد مدير شرطة القصيم لشؤون الأمن العميد عبدالرحمن بن عيد العتيبي ، ومدير مركز شرطة شري العميد عثمان بن ذايب العقيلي ، ومدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقصيم العميد علي بن عبدالعزيز الجبعان ، ومدير شرطة محافظة عنيزة العميد خالد بن منصور القرعاوي.
ورفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية بترقيتهم , متمنين أن يكونوا عند حسن الظن , معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه , على الدعم والتوجيه الدائم لهم ، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.
حضر مراسم التقليد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي.
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