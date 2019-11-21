احدث الأخبار

الإطاحة ببائع تذاكر الحفلات الغنائية “الوهمية” في الخرج
منطقة الرياض
 وزير العدل يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه
أبرز المواد
 نادي الفروسية يقيم غداً حفل سباقه الـ29 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض
الرياضة
 الطيران المدني السعودي يختتم مشاركته في معرض دبي للطيران 2019م
أبرز المواد
 المملكة تستضيف غداً وللمرة الثانية في الدرعية سباقات “الفورمولا إي”
أبرز المواد
 العشرون من نوفمبر من كل عام يوما عالميا للطفل بالهيئة الملكية للجبيل
المنطقة الشرقية
 معالي مدير الجامعة :خطاب خادم الحرمين الشريفين أمام مجلس الشورى يعدّ رسالة شاملة شافية
أبرز المواد
 مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يلتقي مع القنصل المصري
منطقة حائل
 مدني الوجه ينفذ فرضية حريق بمدرسة أبي أيوب الأنصاري بالمحافظة
منطقة تبوك
 أمير القصيم يقلد عدد من الضباط رتبتهم الجديدة
أبرز المواد
 آل فهيد يعلن توصيات الملتقى العربي الثاني للأمن السياحي
أبرز المواد
 مكافحة المخدرات بتبوك تختتم برنامجها التوعوي لطلاب التدريب والتقنية بالمنطقة
منطقة تبوك
الإطاحة ببائع تذاكر الحفلات الغنائية “الوهمية” في الخرج

الإطاحة ببائع تذاكر الحفلات الغنائية “الوهمية” في الخرج

منطقة الرياض
وزير العدل يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه

وزير العدل يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه

أبرز المواد
نادي الفروسية يقيم غداً حفل سباقه الـ29 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض

نادي الفروسية يقيم غداً حفل سباقه الـ29 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض

الرياضة
الطيران المدني السعودي يختتم مشاركته في معرض دبي للطيران 2019م

الطيران المدني السعودي يختتم مشاركته في معرض دبي للطيران 2019م

أبرز المواد

أمير القصيم يقلد عدد من الضباط رتبتهم الجديدة

أمير القصيم يقلد عدد من الضباط رتبتهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=801027
المناطق_بريدة
قلد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة اليوم، عدداً من الضباط رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة عميد ، وهم مساعد مدير شرطة القصيم لشؤون الأمن العميد عبدالرحمن بن عيد العتيبي ، ومدير مركز شرطة شري العميد عثمان بن ذايب العقيلي ، ومدير إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالقصيم العميد علي بن عبدالعزيز الجبعان ، ومدير شرطة محافظة عنيزة العميد خالد بن منصور القرعاوي.

 

ورفع الضباط الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الثقة الملكية الغالية بترقيتهم , متمنين أن يكونوا عند حسن الظن , معربين عن شكرهم لسمو وزير الداخلية وسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه , على الدعم والتوجيه الدائم لهم ، سائلين الله العلي القدير التوفيق لخدمة الدين ثم الملك والوطن.


حضر مراسم التقليد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي.

روابط ذات صلة

وزير العدل يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه

وزير العدل يؤكد أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه
الطيران المدني السعودي يختتم مشاركته في معرض دبي للطيران 2019م

الطيران المدني السعودي يختتم مشاركته في معرض دبي للطيران 2019م
المملكة تستضيف غداً وللمرة الثانية في الدرعية سباقات “الفورمولا إي”

المملكة تستضيف غداً وللمرة الثانية في الدرعية سباقات “الفورمولا إي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*