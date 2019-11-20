مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يلتقي مع القنصل المصري

التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الأستاذ فريح العياد في مكتبه بسعادة الدكتور إيهاب عبد المجيد قنصل الجمهورية المصرية
ورحب به العياد, مثنيًا على التعاون الكبير مع القنصلية المصرية , كما جرى خلال اللقاء مناقشة ما يتعلق بأعمال الجالية المصرية في المنطقة
وتباحث مجالات التعاون المشترك وخاصة عن الاوضاع العمالة المصرية .
من جانبه, قدم القنصل شكره وتقديره لتعاون فرع الوزارة بحائل و الجهات الحكومية على تعاونهم لما فيه خدمة الجالية المصرية بحائل
مقدما الشكر الى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل في جميع التسهيلات المقدمة من الفرع .
ورحب به العياد, مثنيًا على التعاون الكبير مع القنصلية المصرية , كما جرى خلال اللقاء مناقشة ما يتعلق بأعمال الجالية المصرية في المنطقة
وتباحث مجالات التعاون المشترك وخاصة عن الاوضاع العمالة المصرية .
من جانبه, قدم القنصل شكره وتقديره لتعاون فرع الوزارة بحائل و الجهات الحكومية على تعاونهم لما فيه خدمة الجالية المصرية بحائل
مقدما الشكر الى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل في جميع التسهيلات المقدمة من الفرع .
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