مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يلتقي مع القنصل المصري

‏‏التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الأستاذ فريح العياد في مكتبه ‏بسعادة الدكتور إيهاب عبد المجيد قنصل الجمهورية المصرية

ورحب به العياد, مثنيًا على التعاون الكبير مع القنصلية المصرية , كما جرى خلال اللقاء مناقشة ما يتعلق بأعمال الجالية المصرية في المنطقة

‏وتباحث مجالات التعاون المشترك وخاصة عن الاوضاع العمالة المصرية .

من جانبه, قدم القنصل شكره وتقديره لتعاون فرع الوزارة بحائل و الجهات الحكومية على تعاونهم لما فيه خدمة الجالية المصرية بحائل

‏مقدما الشكر الى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل في جميع التسهيلات المقدمة من الفرع .