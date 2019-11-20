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مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يلتقي مع القنصل المصري

مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل يلتقي مع القنصل المصري
http://almnatiq.net/?p=801032
المناطق_  مشعل المري                                         
‏‏التقى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل الأستاذ فريح العياد في مكتبه  ‏بسعادة الدكتور إيهاب عبد المجيد قنصل الجمهورية المصرية
ورحب به  العياد, مثنيًا على التعاون الكبير مع القنصلية المصرية , كما جرى خلال اللقاء مناقشة ما يتعلق بأعمال الجالية المصرية في المنطقة
‏وتباحث  مجالات التعاون المشترك وخاصة عن الاوضاع العمالة المصرية .
من جانبه, قدم القنصل شكره وتقديره لتعاون فرع الوزارة بحائل و الجهات الحكومية  على تعاونهم لما فيه خدمة الجالية المصرية بحائل
‏مقدما الشكر الى مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل في جميع التسهيلات المقدمة من الفرع .

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