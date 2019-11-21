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المملكة تستضيف غداً وللمرة الثانية في الدرعية سباقات “الفورمولا إي”

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المملكة تستضيف غداً وللمرة الثانية في الدرعية سباقات “الفورمولا إي”

المملكة تستضيف غداً وللمرة الثانية في الدرعية سباقات “الفورمولا إي”
http://almnatiq.net/?p=801049
المناطق - واس

تستعد المملكة لتنظيم منافسات الدورة الثانية من سباق فورمولا إي الدرعية، الذي سينطلق غداً الجمعة في الدرعية التاريخية، ويمثل الجولة الافتتاحية لبطولة “إيه بي بي فورمولا إي” للسيارات الكهربائية، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ضمن فعاليات موسم الدرعية الذي يبدأ بهذا السباق.
وبهذه المناسبة، أعرب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن ثقته بأن يحصد سباق فورمولا إي الدرعية مزيدًا من التألق بالاستناد إلى النجاحات اللافتة التي حصدها خلال العام الماضي، وقال: “نجحنا خلال العام الماضي في التأكيد للعالم بأسره على إمكانياتنا الرائدة في استضافة المنافسات الرياضية العالمية؛ وكلنا ثقة بأن هذا العام لن يكون أقل روعة وتميزًا، فقد عملنا على إخراجه بطريقة تمزج بين مستقبل سباقات السيارات والإرث التاريخي والثقافي الغني للمملكة، بالإضافة إلى تجارب الترفيه الخاصة، التي ستضمن للزوار والضيوف تجربة ستبقى محفورة في الذاكرة”.
ويتطلع السائق الفرنسي جان إريك فيرن، المتوج لمرتين في بطولة العالم، إلى كتابة التاريخ في عالم سباقات السيارات من خلال إضافة اللقب الثالث إلى سجله المتميز، ومن المتوقع أن يواجه فيرن منافسة قوية من مُتسابقين آخرين يتطلعون أيضًا لحصد اللقب، ومن بينهم السائق الألماني ماكس جونثر من فريق “بي إم دبليو آي أندريتي موتور سبورت”، الذي سجّل أسرع وقتٍ ضمن جولة اختبارات ما قبل الموسم بمدينة فالنسيا، حيث شهدت فورمولا إي أقوى مُنافسة على الإطلاق مع انضمام 21 سيارة اجتازت خط النهاية بفارق ثوانٍ معدودة عن بعضها بعضًا.
وستنطلق السباقات غداً الجمعة وبعد غدٍ السبت عند الساعة الثالثة مساءً كل يوم، على أن تفتح البوابات لاستقبال الحضور من الساعة العاشرة صباحاً.
وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة داخل وخارج حلبة السباق، كما يمكن للزوار الوصول إلى قرية فورمولا إي التي تقدم أروع تجارب السباق الكهربائي، حيث يمكن لعشاق السباقات اكتشاف أحدث الابتكارات والاستمتاع بباقة من أفضل وسائل الترفيه إلى جانب مختلف الأنشطة الحماسية والمشوقة للسباقات.

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