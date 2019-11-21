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نادي الفروسية يقيم غداً حفل سباقه الـ29 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض

نادي الفروسية يقيم غداً حفل سباقه الـ29 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض

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نادي الفروسية يقيم غداً حفل سباقه الـ29 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض

نادي الفروسية يقيم غداً حفل سباقه الـ29 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض
http://almnatiq.net/?p=801060
المناطق - واس

يقيم نادي الفروسية غداً حفل سباقه الـ29 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ (2019 / 2020م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة وهدية نادي الفروسية (جائزة مالية).
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون 10 أشواط, وخصص الشوط السابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية إنتاج السعودية مفتوح الدرجات لمسافة 1800م, والشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسية ( جائزة مالية ) للخيل المستوردة مفتوح الدرجات لمسافة 1600م, والشوط العاشر على هدية نادي الفروسية ( جائزة مالية ) إنتاج السعودية مفتوح الدرجات لمسافة 1800م’ متمنياً التوفيق للجميع.

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