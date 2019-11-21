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تركي آل الشيخ يكشف الستار عن سيارة المستقبل “2030” الوحيدة في العالم

تركي آل الشيخ يكشف الستار عن سيارة المستقبل “2030” الوحيدة في العالم
http://almnatiq.net/?p=801070
المناطق - واس

كشف معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن سيارة المستقبل “سيارة 2030″، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 21 نوفمبر في منطقة “معرض الرياض للسيارات” بالجنادرية.
وأعلن آل الشيخ أن “سيارة 2030” ، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصاً لموسم الرياض وتحديداً لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.
وانطلقت فعاليات منطقة “معرض الرياض للسيارات” المنطقة الثالثة من مناطق #موسم_الرياض، اليوم الخميس 21 نوفمبر وستستمر حتى الخميس المقبل 26 نوفمبر 2019م، ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، و Police Academy، و Hot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

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