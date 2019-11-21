100 طالبة من مدارس التعليم العام يزورون الكلية التقنية للبنات بتبوك

المناطق- تبوك:

استقبلت الكلية التقنية للبنات بتبوك اليوم 100 طالبة من مدارس التعليم العام ضمن برنامج التوجيه المهني الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي المهني لدى جيل المستقبل وتعزيز قيمة العمل المهني في المجتمع.

وجرى خلال الزيارة تعريف الطالبات بالتدريب التقني وأهم تخصصات الكلية وتطبيق الاختبار المهني الذي يساعد على إرشاد الطالبات للأدوات المساعدة في اختيار المسار المهني والتخصص المناسب وتحديد ميولهن كما تعرفت الطالبات خلال الجولة الميدانية على معامل الكلية ومرافقها.

وأكد عميدة الكلية هيفاء الصقر أهمية هذه الزيارات الهادفة إلى إكساب الطالبات مزيدًا من الخبرات والمعارف العملية التي تنير أمامهن الأفق الرحب بما يقدمه الوطن الغالي لأبنائه وبناته من خدمات تعليمية وتدريبية.

من جانبهن أعرب عدد من الطالبات عن سرورهن بهذه الزيارة وما لمسنه من اهتمام بالمتدربات و مهاراتهن في الكلية.