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فرع وزارة الإسكان بتبوك ينظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لمنسوبيه

فرع وزارة الإسكان بتبوك ينظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لمنسوبيه

منطقة تبوك
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فرع وزارة الإسكان بتبوك ينظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لمنسوبيه

فرع وزارة الإسكان بتبوك ينظم حملة تطعيم ضد الإنفلونزا لمنسوبيه
http://almnatiq.net/?p=801097

نظم فرع وزارة الإسكان بمنطقة تبوك اليوم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بحضور مدير الفرع المهندس اسماعيل عطاالله المسعودي وبمشاركة منسوبي الفرع.
وأشاد المهندس المسعودي بمبادرة الحملة للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية التي تقدمها وزارة الصحة والحرص على زيادة الوعي الصحي والحفاظ على سلامة الموظفين مشيراً إلى أن الحملة اشتملت على برنامجاً تثقيفاً وتوعوياً لمنسوبي الفرع.
من جهة أخرى أكدت صحة تبوك أن اللقاح يعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام وتستهدف الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا وهم مرضى السكري ومرضى الربو ومرضى القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.

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