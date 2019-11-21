بطولة جوجيتسو آسيا في ضيافة السعودية 2020م

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فازت المملكة باستضافة بطولة آسيا للجوجيتسو لعام 2020م بعد منافسة قوية مع جمهوريتي الصين وكوريا الجنوبية، وذلك في التصويت الذي جرى في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للجوجيتسو الذي عقد اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وشكر رئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو المهندس محمد فايز ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة الرياضة على دعمه في فوز المملكة باستضافة بطولة آسيا للجوحيتسو 2020م ، متمنيا التوفيق للمملكة في تحقيق الإنجازات بجميع الألعاب.