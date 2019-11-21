تعليم تبوك يطلق اسم الأمير فهد بن سلطان على القاعة العلمية في المنطقة

المناطق- تبوك:

أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك رئيس المجلس التعليمي بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري عن إطلاق اسم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على القاعة العلمية تقديرا وعرفانًا من منسوبي التعليم في المنطقة لدعم سموه ورعايته لمسيرة التعليم في المنطقة.

جاء ذلك في مستهل الجلسة الأولى للمجلس التعليمي بمنطقة تبوك اليوم في دورته الجديدة للعام الدراسي 1441هـ,, وذلك بالقاعة العلمية بحضور أعضاء المجلس الذين أجمعوا بالتصويت على تسمية القاعة العلمية باسم سمو أمير المنطقة عرفاناً بعناية سموه وحرصه ومتابعته لشؤون التعليم في المنطقة ودعم سموه السنوي للمتفوقين والمتفوقات.

وأكد مدير التعليم في مستهل الجلسة على دعم المجلس لكل ما من شأنه رفع كفاءة الأداء التعليمي وتطوير البيئة التعليمية بالمنطقة مشيراً إلى أهداف المجلس في المساهمة في تقديم الدعم للارتقاء بالعمل التعليمي والتربوي واقتراح الحلول المناسبة للظواهر التعليمية والتربوية والاجتماعية وتوثيق التعاون والتواصل بين مؤسسات التعليم والمجتمع المحلي وتبادل و نقل الخبرات والتجارب

ورحب مدير التعليم بأعضاء وعضوات المجلس الجدد من المشرفين وقادة المدارس وأولياء الأمور والطلاب والطالبات متمنيًا لهم التوفيق.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ، كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات التطويرية والأفكار المقدمة من أعضاء المجلس. كما ناقش المجلس مبادرة عن الاستراتيجيات في الإدارة ومقترحاً لإنشاء منصة الموظف المثالي كما تناول المجلس ورقة عمل تتضمن دعم عمليات التعليم والتعلم في الصفوف الأولية بمدارس الطفولة المبكرة ومقترحاً عن استراتيجية النمو المهني لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية و مبادرة ثقافية إثرائية ومقترحا عن تكامل عمل الإدارات الإشرافي في المدارس .

وفِي الختام أقر المجلس عدداً من التوصيات التي تثري الميدان التعليمي.