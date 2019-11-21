الهيئة العامة للأرصاد بالشمالية الغربية تختتم دورة الطاقة النظيفة والمتجددة

المناطق- تبوك:

اختتم فرع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة الشمالية الغربية اليوم دورته التدريبية في الطاقة النظيفة والمتجددة التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة واستمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة عدة جهات حكومية بالمنطقة وذلك بفندق سويس إن بمدينة تبوك.

وتركزت الدورة على الطاقة كأحد أهم المقومات الأساسيّة في المجتمعات المتحضرة والمعاصرة والمحافظة على البيئة بما يحقق التوازن الأمثل بين التنمية والبيئة حيث تم التطرق لمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة المحيط (طاقة الأمواج، طاقة المد والجزر الطاقة الحرارية المخزنة في مياه المحيطات) الطاقة المائية (طاقة النواعير، الطاقة الكهرومائية) طاقة حرارة باطن الأرض (الجيوحرارية) الطاقة النووية طاقة الكتلة الحيّة وركزت الدورة على مصادر الطاقة المتاحة في المملكة والقابلة للاستغلال متمثله بما يلي: الطاقة الكهرومائية من سدود المملكة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمشاريع الوطنية التي تم إنشاؤها بالمملكة والدراسات البيئية وتم إجراؤها على هذه المشاريع حيث تشكل هذه الخطوة انجاز اتخذته المملكة نحو إيجاد مزيج متنوع من مصادر الطاقة، واضعة تقنيات توليد الطاقة المتجددة في مقدمة اهتماماتها حسب رؤية 2030 والطاقة الجيوحرارية من باطن الأرض المنتشرة في المملكة في الحرات الطبيعية وهي إحدى أكبر المصادر البديلة للطاقة وهي ذات منشأ طبيعي.