ترقية محافظ العيدابي ” الظافري ” للمرتبة الحادية عشر

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية محافظ العيدابي أ. عبدالله بن محمد الظافري الى المرتبة الحادية عشر بإمارة منطقة جازان.
ومن جانبه عبر ” الظافري” عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير جازان وسمو نائبه -حفظهما الله- على هذه الثقة .
سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.
ويعد “الظافري ” من الكفاءات والخبرات الادارية المتميزة ويكلف بعددا الإدارات في إمارة المنطقة وشارك في عدة برامج ودورات وورش متخصصة في مجال عمله..
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