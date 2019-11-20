ترقية محافظ العيدابي ” الظافري ” للمرتبة الحادية عشر

جازان -فضه عطيف :

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية محافظ العيدابي أ. عبدالله بن محمد الظافري الى المرتبة الحادية عشر بإمارة منطقة ⁧‫جازان‬⁩.

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ومن جانبه عبر ” الظافري” عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير جازان وسمو نائبه -حفظهما الله- على هذه الثقة .

سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.

ويعد “الظافري ” من الكفاءات والخبرات الادارية المتميزة ويكلف بعددا الإدارات في إمارة المنطقة وشارك في عدة برامج ودورات وورش متخصصة في مجال عمله..