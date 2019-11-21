رئيس الهلال الأحمر: الخطاب الملكي يعزز مسيرة التنمية الرائدة التي تشهدها المملكة

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المناطق - الرياض

نوه معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – يحفظه الله- خلال الخطاب السنوي الذي ألقاه تحت قبة مجلس الشورى اليوم الأربعاء في مستهل أعمال السنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى.

وأكد معاليه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- يؤكد حرص الدولة على الاستمرار في جهودها للارتقاء بالخدمات الطبية والرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في القطاع الصحي، ورفع جودتها من خلال برامج الإنفاق والتطوير الكبيرة ونشر مفاهيم الوقاية ضد المخاطر الصحية.

وأشار الدكتور القاسم إلي استمرار الحكومة في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد ودعم المواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفتح مجالات اقتصادية لقطاعات جديدة.

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