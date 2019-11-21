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الأمير خالد بن الوليد يدشن الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم

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الأمير خالد بن الوليد يدشن الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم

الأمير خالد بن الوليد يدشن الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=801140
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم, الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم بالمملكة ومنافسات الموسم الرياضي 2019 / 2020، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة الرياض, بحضور رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم عادل الفقي وعدداً من نجوم كرة القدم السعودية والمدربين الوطنيين والإعلاميين والمهتمين برياضة كرة القدم الأحياء.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع أن إطلاق اتحاد الرياضة للجميع بالتعاون مع رابطة دوري الأحياء لموسم 2019 / 2020 هو إنجاز يضاف إلى مجال الرياضة.
وقال سموه : لاحظنا عن كثب الإنجازات التي تحققت خلال الموسم الماضي لقد عملنا سابقًا على تحسينات مهمة أضافت المزيد من المزايا إلى نسخة الدوري الحالي، ونهدف أيضًا إلى توسيع وتطوير كرة القدم في المزيد من الأحياء بما يتماشى مع أهداف اتحاد الرياضة للجميع في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني في المملكة الذي يرتبط ارتباطا وثيقا مع برنامج جودة الحياة وذلك ضمن برامج رؤية المملكة لعام 2030″.
من جهته أوضح رئيس رابطة فرق دوري الأحياء بالمملكة عادل الفقي أن منافسات الموسم ستنطلق الموسم الأسبوع المقبل بدوري رابطة فرق الأحياء في المدينة المنورة، ومن ثم سيبدأ في بقية الروابط الفرعية على مستوى المملكة، مبيناً أن الدوري يُعد أكبر دوري لكرة القدم لفرق الأحياء على مستوى المملكة، الذي يهدف إلى توسيع دائرة ممارسة رياضة كرة القدم في الأحياء وتنميتها بما يتوافق مع أهداف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع المنبثقة من رؤية المملكة 2030″.
وأضاف : يتنافس في دوري رابطة فرق الأحياء 1000 فريقاً، يضم أكثر من 40 ألف لاعباً من 12 رابطة فرعية، حيث رصدت الرابطة جوائز مالية تصل إلى مليون ريال.

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