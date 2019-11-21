إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستضافة مسابقة المسرح المدرسي

المناطق - الجوف

تحت رعاية حرم سمو أمير منطقة الجوف صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات لاستضافة مسابقة المسرح المدرسي، والتي ستبدأ فعالياتها في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا يوم الأحد المقبل ولمدة 5 أيام، بمشاركة 30 فريق مسرحي تمثل الإدارات التعليمية الفائزة في التصفيات الأولية.

وثمّن المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي رعاية سمو الأميرة مضاوي بنت سعود للمسابقة، وقال إن رعايتها للمسابقة تحفيز للطالبات لتقديم أعمالهن المسرحية بأفضل ما لديهن من مهارات فنية وإبداعية، وليحققن أهداف المسرح المدرسي من تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطالبات والعمل بروح الفريق.

يذكر أن الفرق المسرحية المشاركة في المسابقة هي: مسرحية حصاد الحكمة من إدارة “تعليم الشرقية”، مسرحية أسيرة الغابة السوداء من إدارة “تعليم الجوف”، مسرحية بائعة الصوف من إدارة “تعليم مكة المكرمة”، مسرحية الوريث من إدارة “تعليم الرياض”، مسرحية خيوط العنكبوت من إدارة “تعليم حائل”، مسرحية الخلاص الكاذب من إدارة “تعليم ينبع”، مسرحية مصباح الأمنيات من إدارة “تعليم الأحساء”، مسرحية أثر من إدارة “تعليم جدة”، مسرحية بلا جذور من إدارة “تعليم الخرج”، مسرحية الزائر الغريب من إدارة “تعليم عنيزة”، مسرحية لا تصفعني ويداك مبسوط من إدارة “تعليم بيشة”، مسرحية نوره من قصة نجاح الي ثلة جراح من إدارة “تعليم وادي الدواسر”، مسرحية الطموح والأحلام من إدارة “تعليم عفيف”، مسرحية الاخر هو أنا من إدارة “تعليم القنفذة”، مسرحية إشراقة أمل من إدارة “تعليم المدينة المنورة”، مسرحية على قدر أهل العزم من إدارة “تعليم البكيرية”، مسرحية لغتي الخالدة من إدارة “تعليم الحدود الشمالية”، مسرحية الكهل الذي يتغذى علينا من إدارة “تعليم محايل عسير”، مسرحية إن لم تسعِ فأنت في عداد الفاشلين من إدارة “تعليم القصيم”، مسرحية زيف الأقنعة من إدارة “تعليم شرورة”، مسرحية طريق العودة المسدود من إدارة “تعليم النماص”، مسرحية ممرات الضوء من إدارة “تعليم تبوك”، مسرحية نحن لها من إدارة “تعليم حوطة بني تميم”، مسرحية وسقط القناع من إدارة “تعليم الطائف”، مسرحية ذائقة المارشلميو من إدارة “تعليم الافلاج”، مسرحية رؤية وطن من إدارة “تعليم العلا”، مسرحية لأن الأحلام تستحق من إدارة “تعليم القريات”، مسرحية إلهام ستبصر النور من إدارة “تعليم المذنب”، مسرحية فاعفوا واصفحوا من إدارة “تعليم المجمعة”، مسرحية أحلام محلقة من إدارة “تعليم جازان”.