احدث الأخبار

“فينا خير” تقيم فعالية لـ متلازمة داون بحضور الأميرة نوف ال سعود “أم المعاقين”
منطقة الرياض
 ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض تفعل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية
منطقة الرياض
 الحوثيون واستهداف المساجد .. منهجية إيرانية وفكر طائفي متوارث
أبرز المواد
 طلاب وطالبات جامعة الجوف يؤدون الاختبارات التحصيلية للفصل الجامعي الأول
منطقة الجوف
 إدارة “تعليم الجوف” تختتم ورشة عمل لمراجعة ضوابط تكليف القيادات
منطقة الجوف
 العراق.. الرصاص الحي يوقع جرحى في صفوف المتظاهرين
أبرز المواد
 اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية
أبرز المواد
 قائد العمليات المشتركة في اليمن: مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في انهيار تام
أبرز المواد
 اول شركة سعودية تهتم بصناعة طائرة بدون طيار باسم المملكة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستضافة مسابقة المسرح المدرسي
منطقة الجوف
 الأمير خالد بن الوليد يدشن الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يفتتح معرض الرياض للسيارات في الجنادرية
منطقة الرياض
“فينا خير” تقيم فعالية لـ متلازمة داون بحضور الأميرة نوف ال سعود “أم المعاقين”

“فينا خير” تقيم فعالية لـ متلازمة داون بحضور الأميرة نوف ال سعود “أم المعاقين”

منطقة الرياض
ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض تفعل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية

ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض تفعل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية

منطقة الرياض
الحوثيون واستهداف المساجد .. منهجية إيرانية وفكر طائفي متوارث

الحوثيون واستهداف المساجد .. منهجية إيرانية وفكر طائفي متوارث

أبرز المواد
طلاب وطالبات جامعة الجوف يؤدون الاختبارات التحصيلية للفصل الجامعي الأول

طلاب وطالبات جامعة الجوف يؤدون الاختبارات التحصيلية للفصل الجامعي الأول

منطقة الجوف

إدارة “تعليم الجوف” تختتم ورشة عمل لمراجعة ضوابط تكليف القيادات

http://almnatiq.net/?p=801163
المناطق - الجوف

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في أمانة إدارات التعليم، ورشة عمل مراجعة ضوابط ومعايير الاختيار والتمديد والتكليف والإعفاء للقيادات “مدير التعليم، المساعد، أمين الإدارة”، بمشاركة 46 من مديري العموم بالوزارة ومديري التعليم ومساعديهم ومديري الإشراف التربوي ومكاتب التعليم وأمنا نظمتها الأمانة العامة لإدارات التعليم بوزارة التعليم في مركز الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة سكاكا لمدة يومين.
وأوضح الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم الدكتور سليمان بن
علي الكريدا أن الورشة ناقشت ثلاث محاور أساسية وهي: ترشيح مديري التعليم، وترشيح مساعدي مدراء التعليم، وترشيح وتكليف أمناء إدارات التعليم، وقال أن مستوى التفاعل كان عالٍ جداً، وأضاف: “كان هناك ملاحظات كثيرة تثري الآلية، ونتوقع أن الآلية ستخرج بصيغة متكاملة موضوعية بشكل كبير وأن النتائج سوف تكون جيدة وشاملة”.

وبدأت فعاليات ورش العمل في اليوم الثاني والختامي بالورشة الثانية
بعنوان “شروط وضوابط التكليف والتمديد والإنهاء لمساعد مدير التعليم”، حيث تم استعراض نتائج الورشة الثانية والاتفاق على توصياتها، بعد ذلك انطلقت أعمال الورشة الثالثة بعنوان “شروط وضوابط التكليف والتمديد والإنهاء لأمين إدارة التعليم” حيث تم استعراض نتائج الورشة الثالثة والاتفاق على توصياتها .

روابط ذات صلة

طلاب وطالبات جامعة الجوف يؤدون الاختبارات التحصيلية للفصل الجامعي الأول

طلاب وطالبات جامعة الجوف يؤدون الاختبارات التحصيلية للفصل الجامعي الأول
إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستضافة مسابقة المسرح المدرسي

إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستضافة مسابقة المسرح المدرسي
صور جوية توثق حالة الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة الجوف

صور جوية توثق حالة الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*