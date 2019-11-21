إدارة “تعليم الجوف” تختتم ورشة عمل لمراجعة ضوابط تكليف القيادات

المناطق - الجوف

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في أمانة إدارات التعليم، ورشة عمل مراجعة ضوابط ومعايير الاختيار والتمديد والتكليف والإعفاء للقيادات “مدير التعليم، المساعد، أمين الإدارة”، بمشاركة 46 من مديري العموم بالوزارة ومديري التعليم ومساعديهم ومديري الإشراف التربوي ومكاتب التعليم وأمنا نظمتها الأمانة العامة لإدارات التعليم بوزارة التعليم في مركز الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة سكاكا لمدة يومين.

وأوضح الأمين العام لإدارات التعليم بوزارة التعليم الدكتور سليمان بن

علي الكريدا أن الورشة ناقشت ثلاث محاور أساسية وهي: ترشيح مديري التعليم، وترشيح مساعدي مدراء التعليم، وترشيح وتكليف أمناء إدارات التعليم، وقال أن مستوى التفاعل كان عالٍ جداً، وأضاف: “كان هناك ملاحظات كثيرة تثري الآلية، ونتوقع أن الآلية ستخرج بصيغة متكاملة موضوعية بشكل كبير وأن النتائج سوف تكون جيدة وشاملة”.

وبدأت فعاليات ورش العمل في اليوم الثاني والختامي بالورشة الثانية

بعنوان “شروط وضوابط التكليف والتمديد والإنهاء لمساعد مدير التعليم”، حيث تم استعراض نتائج الورشة الثانية والاتفاق على توصياتها، بعد ذلك انطلقت أعمال الورشة الثالثة بعنوان “شروط وضوابط التكليف والتمديد والإنهاء لأمين إدارة التعليم” حيث تم استعراض نتائج الورشة الثالثة والاتفاق على توصياتها .