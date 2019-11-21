احدث الأخبار

ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض تفعل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية
منطقة الرياض
 الحوثيون واستهداف المساجد .. منهجية إيرانية وفكر طائفي متوارث
أبرز المواد
 طلاب وطالبات جامعة الجوف يؤدون الاختبارات التحصيلية للفصل الجامعي الأول
منطقة الجوف
 إدارة “تعليم الجوف” تختتم ورشة عمل لمراجعة ضوابط تكليف القيادات
منطقة الجوف
 العراق.. الرصاص الحي يوقع جرحى في صفوف المتظاهرين
أبرز المواد
 اكتشاف مادة خطيرة جديدة في السجائر الإلكترونية
أبرز المواد
 قائد العمليات المشتركة في اليمن: مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في انهيار تام
أبرز المواد
 اول شركة سعودية تهتم بصناعة طائرة بدون طيار باسم المملكة
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تستعد لاستضافة مسابقة المسرح المدرسي
منطقة الجوف
 الأمير خالد بن الوليد يدشن الهوية الجديدة لرابطة دوري فرق الأحياء لكرة القدم
أبرز المواد
 نائب أمير الرياض يفتتح معرض الرياض للسيارات في الجنادرية
منطقة الرياض
 أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حريصان على تنمية قطاع السياحة
المنطقة الشرقية
ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض تفعل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية

ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض تفعل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية

منطقة الرياض
الحوثيون واستهداف المساجد .. منهجية إيرانية وفكر طائفي متوارث

الحوثيون واستهداف المساجد .. منهجية إيرانية وفكر طائفي متوارث

أبرز المواد
طلاب وطالبات جامعة الجوف يؤدون الاختبارات التحصيلية للفصل الجامعي الأول

طلاب وطالبات جامعة الجوف يؤدون الاختبارات التحصيلية للفصل الجامعي الأول

منطقة الجوف
إدارة “تعليم الجوف” تختتم ورشة عمل لمراجعة ضوابط تكليف القيادات

إدارة “تعليم الجوف” تختتم ورشة عمل لمراجعة ضوابط تكليف القيادات

منطقة الجوف

ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض تفعل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية

ادارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض تفعل الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية
http://almnatiq.net/?p=801172
المناطق - الرياض
نظمت إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض فعالية و معرضا للتوعية بالمضادات الحيوية بالتزامن مع الاسبوع العالمي للمضادات الحيوية، احتوى عدد من البروشورات و الكتيبات التوعية التي توضح الأخطاء الشائعة في التعامل مع المضادات الحيوية. بالاضافة الى اتاحة الفرصة للأجابة على  أستفسارات الزوار عبر عدد من الصيادلة المؤهلين.
من جهته ذكر  الصيدلي فهد العتيبي مدير إدارة الرعاية الصيدلية بصحة الرياض انهم حريصون على دعم مثل هذه الفعاليات التي تتوافق مع  توجهات  وزارة الصحة ، و تخدم المرضى عبر الوصول لهم و تسهيل تلقي المعلومة الصحيحة في أماكن تواجدهم.
في حين أكدت الدكتوره: غادة عالم رئيس التثقيف الدوائي و الأعلام الصيدلي ، انهم يهدفون الى إلقاء الضوء اكثر على مشكلة مقاومة المضادات الحيوية من خلال توضيح الممارسة الصحيحة لأخذ المضاد، إلى جانب  تصحيح مفهوم أن المضادات علاج لأمراض الشتاء، فهي لا تناسب العدوى الفيروسية أو الزكام و أعراض البرد.
بقي الإشارة ان إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة حرصت على المشاركة في الفعالية عبر ( ركن)مرافق و أشرفت عليه الدكتورة هالة رشدي ، و عدد من طالبات كلية الطب.

روابط ذات صلة

نائب أمير الرياض يفتتح معرض الرياض للسيارات في الجنادرية

نائب أمير الرياض يفتتح معرض الرياض للسيارات في الجنادرية
رونالدينهو يشتري أول سيارة في معرض الرياض للسيارات

رونالدينهو يشتري أول سيارة في معرض الرياض للسيارات
الإطاحة ببائع تذاكر الحفلات الغنائية “الوهمية” في الخرج

الإطاحة ببائع تذاكر الحفلات الغنائية “الوهمية” في الخرج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*