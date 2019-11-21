“فينا خير” تقيم فعالية لـ متلازمة داون بحضور الأميرة نوف ال سعود “أم المعاقين”

الرياض - فلاج الشعيفاني

برعاية كريمة من سمو الأميرة / نوف بنت عبدالرحمن الفرحان ال سعود، اقيمت فعالية توعوية وترفيهية لإطفال متلازمة داون وأسرهم، وذلك بالشراكة المجتمعية بين لجنة التنيمة الاجتماعية الأهلية بحي قرطبة ومركز الأوائل لذوي الإعاقة ومركز سبار كيز بالحمراء مول وبتنفيذ من مبادرة

“فينا خير” التي تضم العديد من الفرق التطوعية المتخصصة في العمل الاجتماعي والإنساني

وذلك يوم أمس الأربعاء بالحمراء مول بالرياض وبحضور شرفي من المستشار الشيخ عبدالعزيز الحسين – المشرف العام على وقف ديوانية ال حسين الثقافية صاحب الأيادي البيضاء في المسؤولية الاجتماعية .

وبتواجد شخصيات إعلامية ورموز وطنية واجتماعية لهم بصمتهم وآثرهم الكبير في خدمة المجتمع ومن أبرزهم الإعلامي القدير : جاسم العثمان التلفزيون السعودي

عبدالله الأحمري المدير التنفيذي للجنة التنمية بحي قرطبة

و عبدالله العيسى “رئيس تحرير صحيفة خبر ” و جيلاني الشمراني مدير تحرير صحيفة برق و ضيدان العجمي المختص بحالات متلازمة الداون ورجل الأعمال عبدالله النخيفي الراعي الرسمي للمبادرة و عبدالإله العريني “متجر عرين العود” والمشرف على مركز سبار كيز ماجد العراج والشاعر الوطني سطام الراجحي .

وعدد من نجوم ومشاهير السوشل ميديا وأهالي ذوي الإعاقة .

وقد شارك في فعالية ومبادرة فينا خير (ثمانية عشر ركن تعريفي) من مختلف التخصصات الاجتماعية والصحية والتطوعية والتشكيلية والتثقيفية للتعريف بأهمية التعايش المجتمعي ومعرفة حالات ذوي الإعاقة .

والجدير ذكره أنه في خلال فترة الفعالية الممتدة من الساعة 4 مساءاً الى 8 مساءاً، تمّ اقامة جولة لسمو الأميرة والضيوف الكرام على الأركان التوعوية المشاركة وإقامة البرنامج الترفيهي والفقرات المتنوعة الشيقة على مسرح الفعالية والألعاب المختلفة وتوزيع الهدايا على المشاركين من أطفال متلازمة دوان وأسرهم وتكريم الضيوف والمتطوعين والجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة من قبل ضيوف الشرف .

وقد تحدّث المشرف العام على مبادرة “فينا خير”

الأستاذ عبيد البرغش

عن شكره لسمو الأميرة نوف التي تحب بأن تُسمى وتلقب نفسها “أم المعاقين” فقد كان لحضورها بصمة وآثر كبير في نفوس أطفال متلازمة الداون وأسرهم ونهنيء جميع الجهات المشاركة من الرعاة والجهات الإعلامية والمراكز الاجتماعية والفرق التطوعية والمعارض المصاحبة وكل الحضور بنجاح المبادرة والفعالية بتكاتف الجميع

الذي يدل على روح المواطنة

ومحبة الخير للآخرين من خلال الشراكات المجتمعية .

فيما أعربت أستاذة حصة الشهري “عضو مبادرة فينا خير” عن سعادة جميع الأعضاء بنجاح الفعالية والمبادرة التي اسعدت فئة غالية على المجتمع، وأوضحت الشهري بأن مبادرة ( فينا خير ) في خدمة الجميع والشراكة المجتمعية مع جميع القطاعات لخدمة الوطن والمجتمع .