بعد كلمة عون .. قطع للطرقات في بيروت

المناطق - وكالات

بعد كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية مساء الخميس في الذكرى الـ76 للاستقلال، رد المحتجون بقطع الطرقات في العاصمة بيروت، وفق مراسلة “العربية”.

وفي الشمال، نفذ المتظاهرون اعتصاماً في ساحة العبدة بمحافظة عكار، مؤكدين “الاستمرار في التظاهر حتى تحقيق المطالب وتشكيل حكومة تحقق طموح الحراك وتجري انتخابات مبكرة”.

وإلى الجنوب، نفذ حراك ساحة العلم في مدينة صور اعتصاماً شارك فيه العشرات من المحتجين حاملين الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات تدعو إلى “إعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وتشكيل حكومة تكون على قدر طموح الشعب اللبناني المنتفض”. كما أكدوا استمرار الحراك حتى تحقيق المطالب التي ينادي بها المتظاهرون.