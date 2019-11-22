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مدير عام متابعة المشاريع والخدمات ” اللغبي ” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان

مدير عام متابعة المشاريع والخدمات ” اللغبي ” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان
http://almnatiq.net/?p=801218
جازان - فضة عطيف

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية مدير عام متابعة المشاريع والخدمات بوكالة التنمية أ.محمد بن يحيى اللغبي على المرتبة العاشرة بإمارة منطقة جازان‬ .

ومن جانبه عبر مدير متابعة المشاريع ” اللغبي ” عن خالص شكره وتقديره وامتنانه لسمو أمير جازان وسمو نائبه -حفظهم الله- على هذه الثقة .
سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد لخدمة الدين والمليك والوطن.

ويعد “اللغبي ” من الكفاءات والخبرات الادارية المتميزة في إمارة المنطقة وشارك في عدة برامج ودورات وحلقات تدريبية متخصصة في مجال عمله..

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