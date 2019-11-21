بيان من النيابة العامة بشأن الشاب الذي أطلق النار من رشاش تجاه عاملين في محل بحفر الباطن

المناطق - متابعات

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة النيابة العامة لإجراءات التحقيق في واقعة اطلاق النار على احد المحلات التجاريه في حفر الباطن وأشار المصدر أن النيابة العامة أمرت بحجز السلاح الناري والمركبة المستخدمة في الجريمة وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، كما أمرت بتفريغ الكاميرات المحيطة داخل دائرة موقع الحادثة، وأمرت بتوقيف المتهم المذكور مطلق النار ومرافقيه على ذمة القضية بعد استجوابهم مفصلاً عما اقترفوه من جرم، وجاري استكمال إجراءات القضية في ضوء نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة العقابية ذات العلاقة.

وأشار المصدر أنَّ قضايا استعمال، أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به والمساهمة في ذلك عن طريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض كل ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تألو جهداً في سبيل محاسبة المقوضين لأمن المجتمع وسكينته وتطبيق الأنظمة بحقهم بكل حزم.