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برعاية فيصل بن نواف .. نائب أمير الجوف يفتتح مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني بجامعة الجوف

برعاية فيصل بن نواف .. نائب أمير الجوف يفتتح مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني بجامعة الجوف

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برعاية فيصل بن نواف .. نائب أمير الجوف يفتتح مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني بجامعة الجوف

برعاية فيصل بن نواف .. نائب أمير الجوف يفتتح مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني بجامعة الجوف
http://almnatiq.net/?p=801240
الجوف - محمد الحسن

برعاية أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير المنطقة، يوم الاثنين القادم فعاليات مؤتمر
اللغة العربية الدولي الثاني بعنوان (الخطاب الإعلامي: جدلية اللغة والفكر)، الذي ينظمه قسم اللغة العربية بكلية الآداب  بجامعة الجوف، بقاعة المؤتمرات في المدينة الجامعية.
ورحب معالي مدير الجامعة أ.د/إسماعيل البشري بصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي نائب أمير المنطقة، مؤكداً بأن رعاية سمو أمير المنطقة وحضور سمو نائبه يعد دعماً للجامعة ودافعاً لها
لتقديم المزيد خدمةً لقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التي تقدم الكثير للجامعة لمواصلة عطائها والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ من خلالها منجزاتها وبرامجها المتلاحقة .

وقال رئيس المؤتمر د.محمد اللويش رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الجوف إن المؤتمر يشتمل على ستة محاور هي اللغة الإعلامية بين الوظيفة اللسانية وصناعة الوعي والتساهل اللغوي يرأس جلسته سمو
الأستاذ الدكتور نايف بن ثنيان ٱل سعود عميد كلية الٱداب جامعة الملك سعود.
محور الثوابت الوطنية وثقافة الآخر في اللغة الإعلامية الذي يرأس جلسته الأستاذ الدكتور عبدالله الوشمي من جامعة الإمام محمد
بن سعود الإسلامية.
بينما يتناول محور لغة الإعلام في عصر العولمة وأثرها في القضايا الثقافية والهوية ويرأس جلسته الأستاذ الدكتور ماهر الرحيلي
عميد كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية.
فيما يستعرض محور الخطاب الإعلامي وقضايا الإثنية العرقية واللغوية والجنسانية ويرأس جلسته الدكتور نايف البراق عميد كلية الٱداب جامعة الطائف.
ومحور لغة وفكر الخطاب الإعلامي ودورهما في تشكيل الخلفيات الاجتماعية(العقائد، الأخلاق، المعرفة) ويرأس جلسته الدكتور يوسف المسلمي عميد كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى.
وكذلك محور صورة العربي في الخطاب الإعلامي الغربي بين سلطة اللغة والفكر ومجازية الصورة ويرأس جلسته الأستاذ الدكتور عبدالكريم العبدالكريم من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وللاطلاع على تفاصيل الجلسات العلمية
للمؤتمر يمكن زيارة الرابط التالي:
http://arts.ju.edu.sa/arab/index.html

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