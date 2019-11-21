مجموعة سامبا المالية تكشف عن حجم المبالغ التي جمعت من اكتتاب “أرامكو” حتى الآن

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أعلنت مجموعة “سامبا” المالية، اليوم الخميس، أن اكتتاب “أرامكو” جمع 72 مليار ريال حتى الآن، محددة عدد الأفراد المكتتبين بحوالي 1.8 مليون مكتتب.

وقالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة “رانيا نشار”، في مداخلة هاتفية مع فضائية “العربية”: “أن اكتتاب الأفراد في طرح أرامكو جمع 14 مليار ريال حتى الآن”. وبلغ إجمالي الأسهم التي اكتتبوا فيها أكثر من 456 مليون سهم”، مشيرة إلى مفاجأة في نسبة الاكتتاب للفرد الواحد، حيث وصلت لأكثر من 4 أضعاف القيمة التي اكتتبوا فيها في أقرب اكتتاب لأرامكو السعودية.

وحول شريحة المؤسسات، أضافت “نشار” أن المؤسسات اكتتبت بنحو 58 مليار ريال في طرح أرامكو، وبلغ إجمالي الأسهم أكثر من 1,824 مليار سهم.

يذكر أن فترة تقديم الطلبات وعملية اكتتاب المُكتتبين الأفراد في “طرح أرامكو”، بدأت الأحد الماضي في 17 نوفمبر، تنتهي في 28 نوفمبر القادم، تزامنًا مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة من 17 نوفمبر 2019، وتنتهي في 4 ديسمبر 2019.