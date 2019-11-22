احدث الأخبار

المعلمي يلتقي بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف : الخطاب الملكي وثيقة إستراتيجية متكاملة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية
منطقة الجوف
 مقتل أكثر من 60 متظاهراً في الأحواز
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز : خطاب خادم الحرمين بمجلس الشورى وثيقة عمل يجب أن يسير عليها الجميع
منطقة جازان
 ” تويتر ” تطلق ميزة جديدة يمكن من خلالها التخلص من الردود الغير مناسبة
أبرز المواد
 مجموعة سامبا المالية تكشف عن حجم المبالغ التي جمعت من اكتتاب “أرامكو” حتى الآن
أبرز المواد
 برعاية فيصل بن نواف .. نائب أمير الجوف يفتتح مؤتمر اللغة العربية الدولي الثاني بجامعة الجوف
منطقة الجوف
 بيان من النيابة العامة بشأن الشاب الذي أطلق النار من رشاش تجاه عاملين في محل بحفر الباطن
أبرز المواد
 ضمن فعاليات “موسم الرياض”.. الألعاب النارية تشكل منظراً إبداعياً في سماء العاصمة
أبرز المواد
 ولي العهد يعزي في اتصالات هاتفية ولي عهد أبوظبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان
أبرز المواد
 مدير عام متابعة المشاريع والخدمات ” اللغبي ” للمرتبة العاشرة بإمارة جازان
منطقة جازان
 صحافيو الوطن يزورون مبادرة سعي لتأهيل ذوي طيف التوحد
منطقة الرياض
المعلمي يلتقي بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة

المعلمي يلتقي بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة

أبرز المواد
أمير منطقة الجوف : الخطاب الملكي وثيقة إستراتيجية متكاملة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية

أمير منطقة الجوف : الخطاب الملكي وثيقة إستراتيجية متكاملة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية

منطقة الجوف
مقتل أكثر من 60 متظاهراً في الأحواز

مقتل أكثر من 60 متظاهراً في الأحواز

أبرز المواد
الأمير محمد بن عبدالعزيز : خطاب خادم الحرمين بمجلس الشورى وثيقة عمل يجب أن يسير عليها الجميع

الأمير محمد بن عبدالعزيز : خطاب خادم الحرمين بمجلس الشورى وثيقة عمل يجب أن يسير عليها الجميع

منطقة جازان

المعلمي يلتقي بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة

المعلمي يلتقي بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة
http://almnatiq.net/?p=801260
المناطق - واس

التقى معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي اليوم في مكتبه بمقر الوفد الدائم للمملكة في نيويورك بالمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية نتالي فوستر.
وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الوثيق والمثمر بين المملكة والأمم المتحدة في مختلف المجالات وسبل تعزيزها.
وأشادت فوستر بالتغيرات الإيجابية التي تشهدها المملكة مؤخرًا في مختلف المجالات التنموية وخاصة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية، الأمر الذي كان له بالغ الأثر على جودة حياة المواطنين والمقيمين في المملكة، معربة عن أمنياتها للمملكة بمزيد من التقدم والرخاء وتطلعها لما ستشهده السنوات القادمة من مزيد من المشروعات التنموية المهمة.
حضر اللقاء رئيس قسم الإعلام والمراسم في الوفد الدائم للمملكة السكرتير أول محمد بن عبدالرحمن القاضي.

روابط ذات صلة

مقتل أكثر من 60 متظاهراً في الأحواز

مقتل أكثر من 60 متظاهراً في الأحواز
” تويتر ” تطلق ميزة جديدة يمكن من خلالها التخلص من الردود الغير مناسبة

” تويتر ” تطلق ميزة جديدة يمكن من خلالها التخلص من الردود الغير مناسبة
مجموعة سامبا المالية تكشف عن حجم المبالغ التي جمعت من اكتتاب “أرامكو” حتى الآن

مجموعة سامبا المالية تكشف عن حجم المبالغ التي جمعت من اكتتاب “أرامكو” حتى الآن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*