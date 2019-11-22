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الباسيج يقر: قطع الإنترنت عطل تنظيم المحتجين

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http://almnatiq.net/?p=801276
المناطق - وكالات

بعد عودة الإنترنت تدريجياً في إيران، الخميس، توالى تحميل فيديوهات جديدة بشكل مكثف على مواقع التواصل حول الاحتجاجات التي عمت البلاد خلال قطع الخدمة، ليقرر مجلس الخبراء، بعد ذلك، حجب جميع شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية، وفق مواقع إيرانية.

وعمدت إيران، الأحد، إلى قطع الإنترنت إثر نشر ناشطين لمقاطع فيديو تظهر حجم التظاهرات.

كما نقلت المواقع عن قائد عمليات الباسيج قوله إنه “على الرغم من تأخرنا في قطع الإنترنت، فإن الخطوة ساعدت في تعطيل تنظيم المحتجين”.

وكانت خدمات الإنترنت قد عادت تدريجياً في محافظات هرمزكان وكرمانشاه وأراك ومشهد وقم وتبريز وهمدان وبوشهر وبعض مناطق طهران.

إلى ذلك قالت شبكة “نتبلوكس” لمراقبة الإنترنت إن معدلات الوصول إلى الإنترنت في إيران لا تتعدى 8%. وكانت قد ذكرت أن إيران دخلت الأربعاء اليوم الرابع من انقطاع الشبكة في البلاد.

كما أفادت في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، أن الإنترنت دشن الأربعاء ساعته المئة من الانقطاع التام، بحيث عزلت السلطات الإيرانية شعبها تماماً عن العالم.

وفي محاولة لـ”شيطنة” الاحتجاجات، اعتبر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني، الأربعاء، أنه “تم دحر العدو خلال الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة”، في إشارة إلى التظاهرات التي اجتاحت البلاد على مدى الأيام الماضية.

وعلى خطى المرشد، اتهم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، “الأعداء والأجانب” بالوقوف وراء الاحتجاجات. وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن روحاني أعلن، الأربعاء، انتصار الحكومة على ما وصفها بـ”الاضطرابات”، متهماً “أعداء أجانب بإشعالها”، وذلك في إشارة إلى آلاف المحتجين الذين خرجوا ضد رفع أسعار البنزين.

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