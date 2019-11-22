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الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق

الأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=801281
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، في حين تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية ومنطقة المدينة المنورة.

ويتُوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تُسجل مدينة جدة أعلى درجة حرارة بـ 34 درجة مئوية، فيما تُسجل حائل وعرعر وسكاكا 3 درجات مئوية، كأدنى درجة حرارة بالمملكة.

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