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«أوبر» تتيح تسجيل المحادثات في سياراتها وتكشف السبب

«أوبر» تتيح تسجيل المحادثات في سياراتها وتكشف السبب
http://almnatiq.net/?p=801282
المناطق_الرياض

أوضحت شركة “أوبر”، أنها ستتيح إمكانية تسجيل المحادثات خلال رحلات سياراتها، وذلك لدواع أمنية ورفع مستوى الأمن لدى زبائنها، حسب وصفها.

وقالت “أوبر” في بيان لها، إنها ستوفر خدمة تسجيل المحادثات لزبائنها في البرازيل والمكسيك اعتبارا من ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أنها قد توسع نطاق المشروع في دول أخرى لاحقا، من دون تحديد جدول زمني لذلك.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإنه، بفضل هذه الخاصية أو الخدمة الجديدة، يمكن للسائق أو الراكب تسجيل المحادثات بواسطة الضغط على زر خاص لهذه الغاية في التطبيق.

وأضافت الشركة أن التطبيق سيطلب من الراكب أو الزبون، عند الوصول، تقييم الرحلة، وسيتمكن عندها من الإبلاغ عن أي حادث وإرسال التسجيل الصوتي إلى المركز الرئيسي لشركة “أوبر”، وسيكون محميا برمز خاص ويتم الاحتفاظ بالتسجيل على هاتف السائق أو الراكب.

ولن يكون السائقون مخولين الاستماع للتسجيلات، نظرا لأن مفتاح الترميز سيكون في يد شركة “أوبر” وحدها، الأمر الذي يتيح وضع السائقين والركاب أمام مسؤولياتهم مع احترام الخصوصية، وفقا لما ذكرته الشركة.

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