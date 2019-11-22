الرياض تحتضن أول «بينالي» للفن الإسلامي

الرياض تحتضن أول «بينالي» للفن الإسلامي

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الرياض تحتضن أول «بينالي» للفن الإسلامي

الرياض تحتضن أول «بينالي» للفن الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=801291
المناطق_الرياض

أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة السعودي، عن احتضان العاصمة الرياض لأول «بينالي» للفن الإسلامي، ويهدف البينالي، الذي ستقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة ا سلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في المتحف الإسلامي، للتعريف بأشكاله التعبيرية على مر العصور وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى

من جانب آخر، هنأ الوزير السعودي، كافة الدول الإسلامية، بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» مقترح مملكة البحرين لتحديد يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام يوماً دولياً للفن الإسلامي

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