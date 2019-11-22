الرياض تحتضن أول «بينالي» للفن الإسلامي

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أعلن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة السعودي، عن احتضان العاصمة الرياض لأول «بينالي» للفن الإسلامي، ويهدف البينالي، الذي ستقيمه وزارة الثقافة بالتعاون مع المنظمة ا سلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) في المتحف الإسلامي، للتعريف بأشكاله التعبيرية على مر العصور وتسليط الضوء على دوره في الحركات الفنية الأخرى

من جانب آخر، هنأ الوزير السعودي، كافة الدول الإسلامية، بإقرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو» مقترح مملكة البحرين لتحديد يوم 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام يوماً دولياً للفن الإسلامي