وكيل مدرسة يحبس «معلميَّن» بالطائف.. والشرطة تتدخل لإطلاق سراحهما

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باشرت الجهات الأمنية بالطائف التحقيق في بلاغ من أحد المُعلمين بمدرسة ابتدائية، اتهم خلاله وكيل المدرسة بإغلاق الباب عليه وبرفقته زميله “كاتب”، حيث لم يتمكنا من الخروج.

وبعد ورود البلاغ، باشرت دوريات الأمن، الحالة حيث تم طلب مندوب عن الإدارة العامة للتعليم، لحين حضور حارس المدرسة، والذي فتح الباب ومن ثمَ خرج المُعلم ومرافقه، وسلمت الحالة للشرطة لاتخاذ إجراءاتها نظامًا.

من جهته علق المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، عواض الخديدي، على الحادث بقوله: إن “القضية تسلمتها الجهات الأمنية للتحقيق في حيثياتها، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاهها”.