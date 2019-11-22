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موسم الدرعية .. استهداف مليون زائر و50 مليون مشاهدة

موسم الدرعية .. استهداف مليون زائر و50 مليون مشاهدة
http://almnatiq.net/?p=801294
المناطق_الرياض

سينطلق اليوم موسم الدرعية المرتقب، الذي سيشهد عديدا من الفعاليات الرياضية والترفيهية المتنوعة والمختلفة، ليستهدف أكثر من مليون زائر طوال فترة الموسم، الذي سينتهي في 21 ديسمبر المقبل، وستسهم القيمة العالية للأسماء العالمية المشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية والترفيهية المرتقبة بموسم الدرعية، في جذب أنظار العالم نحو السعودية كوجهة عالمية، فضلا عن تمكين الشركات السعودية من نقل الخبرات الدولية إلى بلادنا، لتحقيق أحد أهم أركان رؤية السعودية 2030

وسيشهد موسم الدرعية، الذي تحتضنه أراضي المنطقة التاريخية، التي تحمل إرثا تاريخيا والنقطة التي انطلق منها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن مؤسسا وموحدا لأرجاء الجزيرة العربية تحت راية التوحيد، أولى الفعاليات الرياضية، بانطلاق “سباق الفورمولا إي” على ميدان حلبة الدرعية، بمشاركة نجوم سباقات السيارات

وسيكون زوار الدرعية على موعد مع “نزال الدرعية التاريخي” للملاكمة في اللقاء المرتقب، الذي سيجمع بين الملاكمين، البريطاني آنتوني جوشوا، والمكسيكي آندي رويز، مع نزالات أخرى تسبق هذا الحدث، كما سيشارك في بطولة كأس الدرعية للتنس ثمانية لاعبين عالميين، فضلا عن وجود نخبة من الفرسان العالميين في مهرجان الدرعية للفروسية، الذي سيقام خلال الفترة الممتدة بين 12 و14، و19 و21 ديسمبر

وسيستقطب موسم الدرعية، عشرات الآلاف من السياح الأجانب، ما سيرفع معدل حجوزات الفنادق بنسبة تبلغ نحو 54 في المائة، وتشير الإحصائيات المتوقعة إلى تجاوز مشاهدة فعالياته المختلفة حاجز الـ 50 مليون مشاهدة، إضافة إلى ذلك، سيحيي نخبة من الفنانين العالميين الجزء الترفيهي من مهرجان الدرعية عبر مجموعة من الحفلات الموسيقية، حيث ستقدم فرقة “إماجن دراجونز” بإطلاق المهرجان من خلال إحياء حفلها الغنائي بعد انتهاء سباق اليوم الأول من سباق “فورمولا إي الدرعية” في 22 نوفمبر

وسيتيح موسم الدرعية المجال لأكثر من 150 شركة محلية للعمل فيه ونقل الخبرات العالمية إليها، ما يوفر عديدا من فرص العمل للشباب والشابات، إضافة إلى نحو ألف فرصة عمل تطوعية لتنظيم هذه الفعاليات، فضلا عن تخصيص مساحات شاسعة من مواقف السيارات للزوار تبلغ نحو عشرة آلاف موقف “مواقف جامعة الملك سعود”

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