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مواطن صيني يواجه تهمة التجسس الصناعي في الولايات المتحدة

مواطن صيني يواجه تهمة التجسس الصناعي في الولايات المتحدة
http://almnatiq.net/?p=801295
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنه تم توجيه تهمة التجسّس الصناعي وسرقة أسرار تجاريّة إلى كان يعمل موظّفًا في مجموعة مونسانتو

وبحسب بيان الوزارة، كان هايتاو شيانج البالغ الثانية والأربعين من العمر موظّفًا في مجموعة مونسانتو الزراعيّة الأميركيّة العملاقة وفرعها “ذي كلايمت كوربوريشن” بين عامي 2008 و2017

وقد ألقي القبض عليه في يونيو 2017 في أحد المطارات وبحوزته تذكرة سفر إلى الصين وبرامج كان يعمل عليها

وقال نائب وزير العدل المكلّف مسائل الأمن القومي الأميركي جون ديميرز إنّ توجيه هذا الاتّهام يُشكّل “مثالاً آخر على استخدام الحكومة الصينيّة برامج من أجل تشجيع الموظّفين على سرقة الملكيّة الفكريّة (العائدة الى) أرباب عملهم الأميركيّين”

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