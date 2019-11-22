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“قصف ديمقراطي” بحق ترامب: رئيس غير أخلاقي فوق القانون

“قصف ديمقراطي” بحق ترامب: رئيس غير أخلاقي فوق القانون
http://almnatiq.net/?p=801302
المناطق_وكالات

أعلن النائب الديموقراطي آدم شيف، الذي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي، الخميس أن الوقائع المنسوبة إلى دونالد ترامب “أخطر بكثير” مما فعله الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون

واستقال نيكسون في العام 1974 لتجنّب إجراءات عزل أكيدة على خلفيّة فضيحة ووترغيت

وقال شيف مختتمًا جلسات استماع ماراثونيّة في الكونغرس إن “ما لدينا هنا أخطر بكثير (..) نحن نتحدث عن تجميد مساعدة عسكرية لحليف في حالة حرب”، في إشارة منه إلى أوكرانيا

وشدد على أن “هذا يتجاوز بكثير ما قام به نيكسون”، مضيفًا “لا يوجد ما هو أكثر خطورة من رئيس غير أخلاقي يعتقد أنه فوق القانون”، وفق ما نقلت “فرانس برس”

ويسعى الديمقراطيّون إلى إثبات أن دونالد ترامب سعى إلى ربط تقديم مساعدة عسكريّة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، وزيارة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى البيت الأبيض بحصوله على تعهد من أوكرانيا بفتح تحقيق بحق جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، منافسه المحتمل بانتخابات الرئاسة العام المقبل، وبحق ابنه هانتر بايدن الذي شغل سابقًا، منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطيّة أوكرانيّة

ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفية تمت بين ترامب وزيلنسكي

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