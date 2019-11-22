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اعتداء على قائد مدرسة في القصيم.. وتصرف صادم من أحد الطلاب بعد ضبط الجناة !

اعتداء على قائد مدرسة في القصيم.. وتصرف صادم من أحد الطلاب بعد ضبط الجناة !
http://almnatiq.net/?p=801316
المناطق_بريدة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا أنه يوثق قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على قائد مدرسة في القصيم فيما قام طالب بفتح باب الدورية ليهرب أحد الجناة.
وأثار المقطع حالة من الاستياء والغضب بين متداوليه. وعلق “مغرد” قائلا: “لابد من وقفه جادة من جهة ماء حتى يقف سيل هذه المهازل لم تعد المدارس امان لأبنائنا أصبحنا نخاف من تنمر الطلاب على بعضهم وتعديهم على معلمهم كما أصبحنا نخاف من عدم مبالات المعلمين لطلاب بحجة ان كل شي أصبح ممنوع فيصبح الطالب يسرح ويمرح على هواه”.

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