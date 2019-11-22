شاهد.. مقطع نادر لـ”نشرة أخبار التلفزيون السعودي” عام 1965 … كان هذا أول خبر يتم إذاعته !

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نشرت قناة الإخبارية ،مقطع فيديو نادراً لنشرة الأخبار التي أذيعت عام 1965م عند انطلاق بث التلفزيون السعودي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون الذي يوافق اليوم الخميس 21 نوفمبر.

ووفقا للمقطع الذي نشرته قناة الإخبارية عبر حسابها على “تويتر ” ، فقد جاء في النشرة التي قدمها الإعلامي الراحل بدر كريم، استعراض لجولة إفريقية قام بها الملك فيصل – رحمه الله- في عام 1965، زار فيها غينيا ومالي. كما استعرض المقطع بعضاً مما جاء في كلمة الملك فيصل للشعب الغيني، التي أكد فيها على الروابط العميقة والقوية التي تربط بين الشعبين الغيني والسعودي.