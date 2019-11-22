احدث الأخبار

شاهد.. مقطع نادر لـ”نشرة أخبار التلفزيون السعودي” عام 1965 … كان هذا أول خبر يتم إذاعته !
أبرز المواد
 شاهد.. تركي آل الشيخ يستضيف”أمرابط” و”رونالدينيو” في منزله بالرياض
أبرز المواد
 اجتماع بين تعليم الطائف والسجون لوضع الخطة الزمنية للبرامج والفعاليات
أبرز المواد
 طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!
أبرز المواد
 واشنطن تتهم دمشق باستهداف مخيم للنازحين في إدلب
أبرز المواد
 ملعب سايتاما يبتسم للزعيم قبل مواجهة أوراوا في النهائي الآسيوي
أبرز المواد
 بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام «الدواعش» من سوريا
أبرز المواد
 «هدف»: لجنة لدراسة حاجات المحاماة.. ورفع نسبة التوطين
أبرز المواد
 15 ألف سعودي وسعودية تدربوا في المرحلة الخامسة من «أُتقن»
أبرز المواد
 وكيل مدرسة يحبس «معلميَّن» بالطائف.. والشرطة تتدخل لإطلاق سراحهما
أبرز المواد
 قيمة «أرامكو» السوقية تتجاوز البورصات العربية والخليجية مجتمعة 1.3 مرة
أبرز المواد
 اعتداء على قائد مدرسة.. وتصرف صادم من أحد الطلاب بعد ضبط الجناة !
أبرز المواد
شاهد.. مقطع نادر لـ”نشرة أخبار التلفزيون السعودي” عام 1965 … كان هذا أول خبر يتم إذاعته !

شاهد.. مقطع نادر لـ”نشرة أخبار التلفزيون السعودي” عام 1965 … كان هذا أول خبر يتم إذاعته !

أبرز المواد
شاهد.. تركي آل الشيخ يستضيف”أمرابط” و”رونالدينيو” في منزله بالرياض

شاهد.. تركي آل الشيخ يستضيف”أمرابط” و”رونالدينيو” في منزله بالرياض

أبرز المواد
اجتماع بين تعليم الطائف والسجون لوضع الخطة الزمنية للبرامج والفعاليات

اجتماع بين تعليم الطائف والسجون لوضع الخطة الزمنية للبرامج والفعاليات

أبرز المواد
طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!

طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!

أبرز المواد

شاهد.. مقطع نادر لـ”نشرة أخبار التلفزيون السعودي” عام 1965 … كان هذا أول خبر يتم إذاعته !

شاهد.. مقطع نادر لـ”نشرة أخبار التلفزيون السعودي” عام 1965 … كان هذا أول خبر يتم إذاعته !
http://almnatiq.net/?p=801320
المناطق_الرياض

نشرت قناة الإخبارية ،مقطع فيديو نادراً لنشرة الأخبار التي أذيعت عام 1965م عند انطلاق بث التلفزيون السعودي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون الذي يوافق اليوم الخميس 21 نوفمبر.

ووفقا للمقطع الذي نشرته قناة الإخبارية عبر حسابها على “تويتر ” ، فقد جاء في النشرة التي قدمها الإعلامي الراحل بدر كريم، استعراض لجولة إفريقية قام بها الملك فيصل – رحمه الله- في عام 1965، زار فيها غينيا ومالي. كما استعرض المقطع بعضاً مما جاء في كلمة الملك فيصل للشعب الغيني، التي أكد فيها على الروابط العميقة والقوية التي تربط بين الشعبين الغيني والسعودي.

فيديو مُضمّن

روابط ذات صلة

شاهد.. تركي آل الشيخ يستضيف”أمرابط” و”رونالدينيو” في منزله بالرياض

شاهد.. تركي آل الشيخ يستضيف”أمرابط” و”رونالدينيو” في منزله بالرياض
اجتماع بين تعليم الطائف والسجون لوضع الخطة الزمنية للبرامج والفعاليات

اجتماع بين تعليم الطائف والسجون لوضع الخطة الزمنية للبرامج والفعاليات
طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!

طيار هندي مزيف يخدع مطارات العالم!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*