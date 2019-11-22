15 ألف سعودي وسعودية تدربوا في المرحلة الخامسة من «أُتقن»

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بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من المرحلة الخامسة لبرنامج أُتقن الذي استمر لمدة أربعة أسابيع 15641 مستفيداً ومستفيدة. وأشارت أرقام المتقدمين على البرنامج منذ بدء التسجيل على البوابة إلى 47236 متقدماً ومتقدمة، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة المناطق الأكثر إقبالًا من المستفيدين في الأسبوع الرابع من البرنامج، إذ بلغ عددهم 1047 مستفيداً ومستفيدة، تلتها منطقة الرياض في المرتبة الثانية بواقع 727 مستفيداً ومستفيدة، وفي المرتبة الثالثة منطقة عسير، إذ شكلت أعداد المستفيدين 522 مستفيداً ومستفيدة

كما تصدرت دورة أمن المعلومات «الأمن السيبراني» أكثر التخصصات إقبالاً من الجنسين في الأسبوع الرابع، حيث بلغت أعدادهم 1104 مستفيدين ومستفيدات، ودورة صيانة الجوال 583 مستفيداً ومستفيدة، فيما جاءت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني في المرتبة الثالثة بواقع 442 مستفيداً ومستفيدة

وأتاحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال البوابة الإلكترونية لمركز الأعمال وخدمة المجتمع «ctc.tvtc.gov.sa» لأفراد المجتمع ممن تتراوح أعمارهم 15 سنة فما فوق، التقديم على برنامج أتقن لإكسابهم المهارات المهنية والتقنية ونشر ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع