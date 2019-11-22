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«هدف»: لجنة لدراسة حاجات المحاماة.. ورفع نسبة التوطين

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«هدف»: لجنة لدراسة حاجات المحاماة.. ورفع نسبة التوطين

«هدف»: لجنة لدراسة حاجات المحاماة.. ورفع نسبة التوطين
http://almnatiq.net/?p=801325
المناطق_الرياض

كشف مدير إدارة التدريب بصندوق الموارد البشرية «هدف» عبدالمجيد البريكي تشكيل لجنة جديدة لدراسة حاجات قطاع المحاماة من الكفاءات التدريبية، وتصميم البرامج المطلوبة، بالتشاور مع القطاع الخاص، وأصحاب مكاتب المحاماة في كافة مناطق المملكة، مؤكدا أن «هدف» يعمل على توفير جميع متطلبات القطاع

وقال خلال ورشة عمل بغرفة الشرقية أمس (الخميس): «قطاع المحاماة يسهم في الحياة الاقتصادية عبر استقطاب الشباب السعودي، خصوصا في ظل توجه الكثير نحو هذا القطاع». وأكد حرص «هدف» على تحقيق نسبة أعلى لتوطين قطاع المحاماة، وأن الصندوق يستقبل مرئيات وملاحظات القطاع الخاص في إطار العمل على إعادة تنظيم عمل الصندوق، بما يخدم تطلعات القطاع الخاص، وتطلعات الشباب السعودي من الجنسين. وأوضح البريكي أن منصة «دروب» التي أطلقها الصندوق تهدف إلى تطوير قدرات ورفع مهارات القوى الوطنية من الجنسين، وفق متطلبات سوق العمل السعودي. وتحتوي المنصة على العديد من البرامج التدريبية الإلكترونية والمسارات التدريبية المجانية

وكشف تسجيل 1.8 مليون شخص في منصة «دروب»، مع وجود 12 مليون زائر جديد للمنصة، وقيام 19 مليونا بالتسجيل في البرنامج، وإصدار البرنامج 88 ألف شهادة معتمدة مقسمة على 10 ملايين ساعة تدريبية مكملة، موضحا أن هناك 132 برنامجا تدريبيا. وأكد البريكي أن مبادرة «تمهير» تهدف إلى تدريب وتهيئة خريجي وخريجات الجامعات المحلية والخارجية للدخول في سوق العمل

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