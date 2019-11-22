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بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام «الدواعش» من سوريا

بريطانيا تبدأ عملية إعادة أيتام «الدواعش» من سوريا
http://almnatiq.net/?p=801326
المناطق_وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن المملكة المتحدة تساعد في عودة الأيتام الذين توفي ذويهم في سوريا، مشيراً إلى أن ذلك “هو الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به”

وأضاف راب في بيان يؤكد عودة أوائل هؤلاء الأطفال، إن “هؤلاء الأبرياء واليتامى، ما كان يجب أن يتعرضوا أبداً لأهوال الحرب”

وأضاف “لقد سهلنا عودتهم إلى بلادهم، لأنه كان الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. الآن يجب السماح لهم بالخصوصية ومنحهم الدعم للعودة إلى الحياة الطبيعية”

ولم تصدر وزارة الخارجية تفاصيل أخرى

وفي رسالة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قال مسؤول العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية في شمال سوريا، إنه تم تسليم ثلاثة أطفال إلى السلطات البريطانية الخميس

وكتب عبد الكريم عمر على حسابه في “تويتر”: “تم تسليم ثلاثة أيتام بريطانيين من أسر داعش إلى وفد يمثل وزارة الخارجية البريطانية”

وكانت حكومة المملكة المتحدة تتعرض لضغوط للتحرك بعد تقرير صدر الشهر الماضي عن جمعية “سايف ذا تشيلدرن” الخيرية التي ذكرت أن 60 طفلاً بريطانياً على الأقل عالقون في شمال شرق سوريا

وذكرت المنظمة غير الحكومية أن عددهم تضاعف عما كان عليه السابق، وأعمارهم أقل من خمس سنوات وهم أولاد لأبوين بريطانيين انضموا إلى تنظيم “داعش”، ثم ماتوا أو فروا من المعارك دون أن يصحبوهم

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