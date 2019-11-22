ملعب سايتاما يبتسم للزعيم قبل مواجهة أوراوا في النهائي الآسيوي

المناطق_الرياض

يستعد فريق الهلال بقوة، للمواجهة المصيرية أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني المقررة يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا

ويختتم «الزعيم»، مساء اليوم الجمعة، معسكره التدريبي في طوكيو، الذي استمر خمسة أيام؛ حيث ستغادر البعثة إلى مدينة سايتاما التي ستحتضن المواجهة

ومن المنتظر أن يؤدي الهلال، عند السادسة من مساء غد السبت، مرانه الأخير للمواجهة المرتقبة على ملعب سايتاما؛ حيث يرغب الجهاز الفني في تأقلم اللاعبين على أجواء المدينة والاعتياد على أرضية الملعب

بجانب ذلك، ستحتضن قاعة المؤتمرات في استاد سايتاما، المؤتمر الصحفي الذي سيعقده مدرب الهلال عند الساعة 4:45 مساء السبت المقبل للحديث عن المواجهة

نتائج متواضعة

وقدم الفريق الياباني نتائج متواضعة خلال مبارياته هذا الموسم على ملعب سايتاما ببطولة دوري أبطال آسيا 2019؛ حيث جاءت نتائج أوراوا على النحو التالي: لعب الفريق 6 مباريات على ملعبه، نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرتين، وتعادل في لقاء واحد

كما نجح لاعبو أوراوا الياباني في تسجيل 10 أهداف على ملعبهم ببطولة دوري أبطال آسيا 2019، واستقبلت شباكه 4 أهداف، وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 3 مباريات، وفشل في التسجيل مرة واحدة فقط

قائمة محظورات

ومن جانب آخر، وضع نادي أوراوا الياباني عددًا من المحظورات أمام جماهير نادي الهلال داخل مدرجات ملعب سايتاما في طوكيو خلال النهائي المرتقب. وتضمنت المحظورات حمل مظلات المطر، واستخدام الأبواق، والفوفوزيلا، ومعدات الصوت، والليزر، واستخدام مكبر الصوت، وميكروفون اليد بدعوى تسبب بعضها في ضرر للآخرين

وشملت المحظورات استخدام الطبول في الممرات وبهو الملعب، واستخدام الأشرطة الورقية داخل المدرجات، كما أشارت إلى استحالة الخروج من الملعب للدخول مرة أخرى بعد تسجيل الدخول لأول مرة. وأوضحت إدارة النادي الياباني أنه سيتم فتح المدرجات الخاصة بجماهير الهلال قبل المباراة بساعتين

ومن جهة أخرى، عبر المخضرم شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى فريق أوراوا، عن تمنيه التغلب على الهلال في إياب النهائي والفوز بكأس البطولة

وقال، في تصريح نشره الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمخصص لدوري أبطال آسيا: «مشاهدتي مباراة الذهاب من المدرجات أعطتني فرصة لتحليل نقاط القوة والضعف لدى فريق الهلال»

وأضاف: «نحن جميعًا نتطلع إلى لعب الإياب ولأنه في سايتاما، فالدافع والحافز ليس لنا فقط، بل ولجماهيرنا أيضًا»

ولم يشارك نيشيكاوا في ذهاب النهائي بالرياض بسبب الإيقاف، لكنه رافق الفريق وشاهد تلك المباراة من على مقاعد مدرجات استاد جامعة الملك سعود

دعم ولي العهد

وفي وقت سابق، وجَّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتأمين 4 طائرات لنقل الجمهور السعودي المساند لفريق نادي الهلال

ويأتي هذا التوجيه دعمًا منه لممثل الكرة السعودية فريق نادي الهلال، وتحفيزًا للاعبيه على حسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مواجهة الذهاب بالرياض بالفوز بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود

مشوار الفريقين

وكان الهلال حقق فوزًا صعبًا على ضيفه أوراوا ريد دياموندز 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما في ذهاب النهائي

وفي مباراة الإياب، يكفي الهلال التعادل أو الفوز بأي نتيجة للتويج باللقب. أما أوراوا فيحتاج إلى الفوز بفارق أكثر من هدفين للتويج باللقب مباشرةW

ويتأهل الفائز باللقب لبطولة كأس العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في قطر ليلاقي الترجي التونسي بطل إفريقيا يوم 14 ديسمبر المقبل

وهذه المرة هي الثالثة التي يبلغ فيها الهلال نهائي البطولة منذ إطلاقها بالنظام الجديد؛ حيث كان خسر نهائي عام 2014 أمام ويسترن سيدني وندررز الأسترالي، كما خسر نهائي 2017 أمام أوراوا 1-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب

وكان الهلال تصدر المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة، مقابل تسع نقاط للدحيل القطري، و8 نقاط للاستقلال الإيراني، ونقطتين للعين الإماراتي

وفي دور الـ16، فاز الهلال على مواطنه الأهلي 4-3 في مجموع المباراتين، ثم تغلب في دور الثمانية على مواطنه الاتحاد 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل النهائي على السد القطري 6-5 في مجموع المباراتين

في المقابل، حصل أوراوا على المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، بفارق 3 نقاط خلف تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، مقابل 7 نقاط لبكين الصيني، و4 نقاط لبوريرام يونايتد التايلاندي

وفاز أوراوا في دور الـ16 على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 4-2 في مجموع المباراتين، وفي دور الثمانية على شانجهاي الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 3-3 في مجموع المباراتين، وتغلب في قبل النهائي على جوانجتشو إيفرجراند 3-0 في مجموع المباراتين