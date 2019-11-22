نزلاء مركز التأهيل الشامل بالزلفي في مهرجان ( الغاط أكتف )

المناطق_فلاج الشعيفاني

شارك عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بمحافظة الزلفي التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في فعاليات (الغاط أكتف) المقامة في مقر نادي الحمادة الرياضي تلبية لدعوة من جمعية الأمومة والطفولة بمحافظة الغاط والذي احتوى على عروض مسرحية وأخرى للفرق الشعبية والترفيهية والفود ترك .

يأتي ذلك في إطار التعاون والشراكة المجتمعية بين الفروع الإيوائية التابعة لفرع عمل وتنمية منطقة الرياض والجهات الأخرى بهدف الترويح عن نزلاء الدور والمراكز ودمجهم بالمجتمع الخارجي ومنحهم شعوراً إيجابياً بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع .